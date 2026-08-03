Tim nasional Pantai Gading tampaknya bersiap membuka lembaran baru di bawah arahan salah satu pelatih paling menonjol yang mengukir sejarah sepakbola Afrika. Pelatih asal Prancis, Herve Renard, kini sangat dekat untuk kembali menukangi "The Elephants", dalam langkah yang memicu banyak kontroversi, terutama karena hal itu terjadi hanya beberapa bulan setelah pencapaian yang diraih pelatih Emerse Fae bersama tim nasional.

Surat kabar Prancis "Le Parisien" mengungkap bahwa Herve Renard, yang berusia 57 tahun, kini tinggal beberapa langkah lagi untuk kembali melatih tim nasional Pantai Gading, seraya menyebutkan bahwa pengumuman resmi mengenai penunjukannya bisa dilakukan dalam 48 jam ke depan.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Herve Renard menjadi incaran sejumlah federasi nasional selama periode lalu, namun ia kini menjadi yang terdekat untuk menangani tim nasional Pantai Gading, menggantikan Emerse Fae yang kontraknya dengan Federasi Pantai Gading telah berakhir tanpa tercapainya kesepakatan mengenai perpanjangannya.

Keputusan Federasi Pantai Gading untuk tidak memperpanjang kontrak Emerse Fae datang secara mengejutkan, mengingat hasil-hasil istimewa yang diraihnya bersama tim nasional.

Fae menangani Pantai Gading pada musim dingin 2024, menggantikan pelatih asal Prancis, Jean-Louis Gasset, dan berhasil membawa "The Elephants" meraih gelar Piala Afrika 2024 dalam sebuah pencapaian bersejarah, sebelum melanjutkan hasil positifnya dengan membawa tim nasional ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Selama Piala Dunia, tim nasional Pantai Gading menutup kiprahnya setelah kalah dengan skor 2-1 dari tim nasional Norwegia, namun berhasil mencatatkan partisipasi terbaik dalam sejarah negara itu dengan mencapai babak tersebut.

Meski dengan keberhasilan yang diraih Fae, Federasi Sepakbola Pantai Gading, yang dipimpin Idriss Diallo, memutuskan melakukan perubahan pada tim kepelatihan, dalam rangka persiapan menghadapi agenda mendatang, terutama Piala Afrika 2027.

Menurut surat kabar Prancis tersebut, federasi memandang Herve Renard sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin fase mendatang, berdasarkan pengalamannya yang besar dalam sepakbola Afrika, di samping hubungan istimewanya dengan para suporter Pantai Gading, yang bersama mereka ia pernah menciptakan salah satu momen paling menonjol dalam sejarah tim nasional.