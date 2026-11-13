Hernanes: "Mengganti Spalletti akan menjadi kesalahan. Juventus telah kehilangan identitas, mereka tak bisa menang hanya dengan mengandalkan nama besar. Nico Paz bak anggur Barolo, Modric anggur terbaik di Serie A"

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Hernanes pernah menjadi salah satu bintang utama Serie A kita. Langsung dari SFS 26, tempat ia tampil bersama Serie A Operazione Nostalgia, ia secara eksklusif mengungkapkan kepada kami pandangannya tentang Juventus, klub yang pernah ia kenal dari dekat. Ia juga memberikan saran tulus kepada jajaran direksi Juventus: jangan mengganti Spalletti.

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Apakah kamu menyangka Juventus akan tampil begitu naik-turun? Menurutmu, apakah krisisnya sudah berakhir? Atau kamu memperkirakan pergantian pelatih dengan kepergian Spalletti?

"Tidak, saya tidak mengharapkan pergantian pelatih karena itu akan menjadi kesalahan lagi. Kita harus menerima bahwa dalam sepak bola dan kehidupan, krisis dan masa sulit terkadang datang karena ada siklus. Terlihat tim sedikit kehilangan identitas, kehilangan para pemain depan yang mencetak gol, sehingga pelatih disalahkan. Namun, menurut saya, jika mereka kembali mengganti pelatih, itu kesalahan lain."



Dari mana kamu akan memulai kembali?

"Sekarang, yang pertama harus dilakukan adalah membangun kembali identitas tim, memulihkannya, lalu perlahan-lahan menjadi kompetitif. Baru setelah itu mereka bisa berpikir untuk menang. Bukan berarti hanya karena kamu Juventus dan mengenakan seragam klub besar, kamu pasti menang..."

Kamu paham soal anggur dan juga memproduksinya. Dalam sepak bola, seorang gelandang serang bisa dibilang seperti anggur yang bagus. Jadi, kalau kita bermain-main dengan perumpamaan itu, siapa anggur terbaik di Serie A kali ini?

"Nico Paz menunjukkan dirinya sebagai anggur yang bagus, Barolo elegan yang terus berkembang, juga di Liga Champions, dan tampil sangat baik tahun ini. Lalu masih ada Modric, yang benar-benar seperti anggur yang bisa menua dalam waktu lama tetapi tetap mempertahankan struktur, keunggulan, dan identitasnya. Jadi, dialah anggur paling istimewa di Serie A kali ini."

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