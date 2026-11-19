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Sang Profeta Hernanes yakin Lazio bisa meraih Scudetto.

Mantan gelandang asal Brasil itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Tim Gattuso seperti Grignolino, anggur merah yang saya produksi di perbukitan Asti dan Monferrato, Piemonte. Saat meminumnya, Anda ingin tersenyum, dan saya pun tersenyum setiap kali menyaksikan Lazio ini memuncaki klasemen, sepenuhnya pantas berada di sana. Mereka juga mengejutkan saya, saya tidak menyangkanya, tetapi ada keajaiban indah yang tercipta".

"Mereka bisa meraih Scudetto, mengapa tidak? Saya teringat Leicester asuhan Ranieri: tak seorang pun percaya mereka bisa melakukannya, tetapi mereka justru meraih gelar dan menjadi kisah Cinderella di Liga Primer. Menurut saya, peluang Lazio menjuarai liga adalah 15%, meski Inter tetap tim terkuat".

"Saya tidak suka membicarakan soal dukungan kepada klub. Jelas saya punya ikatan dengan Lazio, begitu pula dengan Inter, Juventus, dan klub-klub lain yang pernah saya bela. Saya senang melihat Lazio berada di sana karena saat pertama datang, saya mengatakan kepada semua orang bahwa tujuan saya adalah meraih Scudetto di Roma. Mereka menyebut saya gila: 'Di sini kami berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa, kami tidak akan pernah juara,' kata mereka. Saya selalu melawan pola pikir itu. Saya bermimpi meraih gelar dan bersaing memperebutkan Scudetto. Melihat Lazio berada di puncak membuat saya terharu".

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"Lazio ini mirip dengan pelatihnya, seolah-olah ada 11 Gattuso di lapangan. Rino berhasil menanamkan keinginan untuk mengincar setiap pergelangan kaki, berjuang memperebutkan setiap bola, dan memberikan segalanya tanpa pernah menahan diri. Saya melihat rasa lapar dan tekadnya pada mereka. Suatu kali, saat saya bermain melawannya, saya sedang melindungi bola di dekat bendera sepak pojok. Dari sudut mata, saya melihatnya berlari ke arah saya dengan kecepatan 100 kilometer per jam, lalu saya mengecohnya dengan sentuhan halus. Saya selalu menghormatinya karena ia bermain dengan jujur, menghargai orang lain dan juga perannya sendiri. Sebagai pelatih, ia berhasil menularkan jati dirinya kepada para pemain".

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"Di lapangan, pemimpinnya adalah Zaccagni. Beberapa hari lalu saya mempelajari datanya: tak ada yang menciptakan lebih banyak peluang daripada dia".

"Frattesi mencerminkan sepak bola Gattuso lebih daripada siapa pun. Saat masih bermain, saya tidak suka pemain yang hanya memberikan 70%. Davide, seperti semua pemain lain, selalu memberikan 100%. Larinya saat melawan Napoli, sebelum gol itu, menunjukkan semua yang dibutuhkan untuk bisa bermimpi meraih Scudetto".

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"Saya menjuluki Taylor sebagai Profeta? Ia menunjukkan kecerdasan taktik dan naluri mencetak gol. Di lini tengah, saat ini ia salah satu pemimpin dari segi teknik dan kemampuan kakinya juga tidak buruk".

"Nuno Tavares adalah pemain hebat, cederanya menjadi pukulan berat. Ia bisa bermain di mana saja di Eropa, memiliki kualitas fisik yang sangat diperlukan dalam sepak bola saat ini dan, dengan gaya bermainnya, ia tak tergantikan".

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"Apakah para suporter akan kembali ke stadion? Saya rasa tidak, sebagian karena takhayul dan sebagian lagi karena saat ini mereka masih belum akur dengan presiden Lotito. Saya berharap semuanya terselesaikan, Lazio pantas bermain di stadion yang penuh".