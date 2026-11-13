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Langsung dari SFS 26, tempat ia menjadi sorotan bersama Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes mengungkapkan kepada CM prediksinya tentang masa depan Serie A. Siapa yang akan menjuarai Serie A?

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Apakah Lazio masih bisa disebut kejutan di Serie A musim ini? Bisakah mereka melaju hingga akhir?

"Ya. Kalau ada yang bilang sudah menduga hasil ini dan Lazio akan berada di puncak klasemen saat ini, saya tidak akan percaya. Jadi, bagi saya ini kejutan besar. Menurut saya peluang mereka sangat kecil, katakanlah 10-15 persen, karena Inter jelas yang terkuat. Namun, jaraknya tidak terlalu besar karena Inter juga bermain di kompetisi piala, jadi peluang itu ada. Tentu, semuanya juga bergantung pada kondisi para pemain ke depan. Saat ini Tavares cedera, begitu pula Zaccagni. Itu juga berpengaruh. Jika mereka bisa tetap bugar hingga akhir, dengan kegigihan, rasa lapar, dan kemampuan Gattuso, maka peluang itu ada."

Anda mengatakan Inter yang terkuat. Mereka bangkit setelah derby dan kembali menjadi favorit, seperti yang Anda gambarkan tadi. Namun, menurut Anda, bisakah mereka benar-benar melaju hingga akhir di Liga Champions, seperti yang diharapkan banyak orang di klub?

"Ya, saya yakin mereka bisa dengan mudah mencapai perempat-final. Menurut saya itu sangat mungkin. Namun, mulai semifinal, tahun ini ada Arsenal, Barcelona, PSG, juga Real Madrid yang sekarang mulai bangkit, serta Manchester City. Jadi, saya ragu apakah mereka bisa melaju hingga akhir. Saya yakin mereka bisa mencapai perempat-final. Mereka jelas terlihat sebagai yang terkuat, dan mereka membutuhkan momen seperti kekalahan dalam derby untuk kembali merasakan tekanan dan memacu diri lagi."

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Di antara Como, Milan, dan Roma, siapa penantang utama Inter selain Lazio, kejutan yang Anda sebutkan tadi?

"Saya tegaskan lagi, Lazio bisa menjadi kejutan, tetapi itu akan sulit. Di atas kertas, Roma sudah memiliki skuad yang siap dan solid. Milan mulai menunjukkan kemampuannya, dan ada kemungkinan mereka menambah pemain baru pada bursa transfer musim dingin sehingga menjadi lebih kuat. Jadi, saya memilih Roma dan Milan."

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