Heracles Almelo meraih hasil sangat bagus pada Sabtu di Keuken Kampioen Divisie. Pemuncak klasemen itu menang meyakinkan atas Vitesse (2-0) dan dengan demikian memanfaatkan secara maksimal kekalahan Almere City FC sehari sebelumnya. MVV Maastricht, Roda JC, NAC Breda, dan FC Emmen juga mempertahankan tiga poin di kandang pada Sabtu.

Heracles Almelo - Vitesse 2-0

Heracles pada Sabtu memanfaatkan secara maksimal kekalahan yang diderita tim peringkat kedua Almere City pada Jumat di markas FC Dordrecht. Top skor Jean-Paul N'Djoli membuka keunggulan setelah sebelas menit melalui sepak pojok yang telah dilatih dan mencetak gol liga ke-11-nya musim ini. Gol bunuh diri bek Vitesse Omar Achouitar memastikan skor 2-0 sebelum jeda. Vitesse memulai babak kedua dengan lebih baik, tetapi tidak mampu benar-benar mengancam gawang Heracles sekali pun.

MVV Maastricht - Helmond Sport 2-0

MVV bangkit setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan dengan menaklukkan Helmond Sport 2-0. Tim tamu masih mampu bertahan di Maastricht sebelum jeda, tetapi Olivier Dumont memecah kebuntuan tak lama setelah babak kedua dimulai lewat gol kelimanya musim ini. Elias Sierra mengakhiri semua ketidakpastian pada fase akhir laga dan membantu MVV meraih 16 poin.

Roda JC - RKC Waalwijk 2-0

Roda JC juga mampu melanjutkan rangkaian positifnya dan membukukan kemenangan 2-0 atas RKC Waalwijk. Bram Marsman sejak awal laga menuntaskan umpan silang indah dari Jérôme Déom dengan keras, lalu Cain Seedorf memulai sebuah serangan pada babak kedua dan pada akhirnya memastikan kemenangan lewat sundulan. Bagi Seedorf, itu adalah gol pertamanya sejak Oktober tahun lalu dan Roda kini tidak terkalahkan sejak pekan pertandingan kedua.

NAC Breda - FC Eindhoven 4-2

NAC Breda lama terlihat melaju menuju kemenangan tanpa masalah atas FC Eindhoven, tetapi pada akhirnya harus bekerja keras untuk menang 4-2. Charles-Andreas Brym sudah menanduk masuk tendangan bebas Mohamed Nassoh pada menit keempat dan Moussa Soumano menggandakan keunggulan setelah satu jam laga berjalan, sebelum Niek Munsters dan Guus Beaumont membawa Eindhoven menyamakan kedudukan. Pada fase akhir laga, Mohamed Bouchouari kembali membawa NAC unggul, setelah itu tim tuan rumah memastikan laga sepenuhnya dengan gol 4-2.

FC Emmen - TOP Oss 1-0

FC Emmen hanya membutuhkan satu gol untuk mengalahkan TOP Oss. Chiel Sunder yang berusia 17 tahun mendapat tempat di susunan pemain inti untuk pertama kalinya musim ini dan membayar kepercayaan itu sekitar setengah jam laga berjalan dengan mencetak gol 1-0 dari bola rebound. TOP Oss kemudian tidak mampu memberikan balasan apa pun, sehingga Emmen membukukan kemenangan kelima mereka musim ini.

FC Volendam - VVV-Venlo 3-2

Suguhan paling menarik terlihat pada laga FC Volendam melawan VVV-Venlo. Henk Veerman membawa tim tuan rumah unggul pada menit kelima melalui gol liga kesembilannya, lalu Volendam kembali menghukum lawan tak lama kemudian melalui sebuah serangan indah yang melibatkan Younes Jaber el Meftahi. Éanna Clancy membawa VVV kembali ke dalam pertandingan dengan tembakan jarak jauh yang brilian, tetapi Reuven Niemeijer mengembalikan selisih dua gol sebelum jeda; Gino Schmidt membuat laga kembali menegangkan sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, tetapi Volendam mampu mempertahankan keunggulan 3-2.











