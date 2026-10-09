Heracles Almelo pada Jumat malam merebut titel periode pertama musim ini. Tim asuhan Vincent Heilmann menang 3-0 di kandang sendiri atas RKC Waalwijk. Pesaing mereka, Almere City, juga menang 3-0, tetapi atas FC Eindhoven.

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 3-0

Heracles sudah tahu sebelumnya bahwa satu poin melawan RKC sudah cukup untuk merebut titel periode. Itu hanya bisa gagal jika mereka kalah dan pesaing Almere City menang atas FC Eindhoven serta mampu menutup selisih gol 4.

Dari Almere, harapan besar sempat ditumpukan pada bantuan dari Waalwijk, tetapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Lima menit setelah jeda, Heracles mendapat penalti yang sukses dikonversi Tristan van Gilst.

Damon Mirani mengakhiri semua keraguan di pertengahan babak kedua lewat sundulan akuratnya. Tak lama kemudian, gol 3-0 juga lahir dari bek kiri Manny Rodríguez, yang mencetak gol lewat volley apik.

Almere City - FC Eindhoven 3-0

Almere tahu bahwa mereka harus menang dengan selisih besar dan berharap pada RKC. Setidaknya pada Jumat ini, bukan Almere yang kurang. Almere cepat unggul lewat Emmanuel Poku yang sangat cepat.

Setelah kurang dari setengah jam, Milan de Haan juga ikut berpesta. Ia melepaskan tembakan bagus untuk mencetak gol pertamanya musim ini.

Di babak kedua, James Lawrence membuat skor menjadi 3-0 lewat sundulan akuratnya dan kemenangan pun praktis sudah di tangan. Hanya saja, itu tetap tidak cukup untuk titel periode.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-1

Wessel Kooy membawa tim muda asal Domstad itu unggul di pertengahan babak pertama, dan De Graafschap secara virtual berada di posisi juru kunci KKD.

Setelah jeda, tim asal Doetinchem tampil jauh lebih meyakinkan dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Fedde de Jong menyontek bola di tiang dekat untuk menyamakan kedudukan, sebelum top skor klub Julian Kania juga mencetak gol setelah kontrol indahnya diselesaikan dengan tenang: 2-1.

FC Dordrecht - FC Emmen 0-3

Emmen memimpin di Zuid-Holland berkat Jack Cooper-Love, yang menjadi penyelesai akhir dari sebuah serangan apik. Cooper-Love juga berperan penting pada gol 0-2 dengan memberikan bola ke samping kepada Freddy Quispel.

Dordrecht gagal melakukan comeback dan pada fase akhir laga juga kebobolan gol 0-3. Mustafa Abdullatif bergerak ke dalam dan menempatkan bola ke sudut dekat.

FC Volendam - Vitesse 2-0

Segalanya mengarah pada skor 0-0 saat jeda, tetapi Luca Blondeau berkata lain. Ia menanduk bola masuk di tiang jauh setelah kerja awal yang baik dari Mike Kleijn.

Seperempat jam sebelum laga usai, Volendam menggandakan keunggulannya. Doodeman mengirim bola ke samping dan melihat Veerman menyelesaikannya ala Veerman dengan belakang kaki tumpu: 2-0.

Jong Ajax - VVV-Venlo 0-3

Jong Ajax, dengan antara lain Jano Monserrate, Gerónimo Spina, dan Emre Ünüvar di starting XI, mengalami malam yang buruk di De Toekomst.

Edhy Zuliani bertanggung jawab atas gol 0-1 dalam empat menit pertama dan setelah jeda Leon Schmidt serta Philip Heise juga mencatatkan nama mereka di papan skor untuk tim asal Limburg itu. Pemain pengganti Diego Pugno juga mendapat kartu merah langsung atas tekel terlambatnya, sehingga Jong Ajax menuntaskan laga dengan sepuluh pemain: 0-3.

Jong AZ - FC Den Bosch 0-1

Hessel Eikelboom mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini pada menit ke-41 dengan menyundul masuk umpan silang Kevin Monzialo.

Setelah jeda, Jong AZ meningkatkan tekanan, tetapi kiper Pepijn van de Merbel menjaga timnya tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan apik. FC Den Bosch sempat mendapat peluang emas melalui Monzialo untuk memastikan pertandingan, tetapi sang penyerang menembak melambung.

NAC Breda - MVV Maastricht 1-0

NAC pada Jumat malam membukukan kemenangan 1-0 yang susah payah. Charles-Andreas Brym sudah membuka skor setelah lima menit dan itu menjadi gol kelimanya dalam empat pertandingan.

Meski unggul cepat, tim asuhan Rick Kruys memainkan pertandingan yang lemah dan nyaris tidak mampu mengendalikan lawan. Setelah jeda, MVV menekan tim tuan rumah, tetapi kiper Michael Verrips menjaga gawangnya tetap tak kebobolan.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 1-1

Roda JC pada Jumat malam meraih satu poin dengan cara yang spektakuler. Tim asal Limburg itu tertinggal pada menit ke-76, ketika striker Jong PSV Austyn Jones yang berdiri sepenuhnya bebas usai sepak pojok melepaskan tembakan keras untuk gol 0-1.

Enam menit kemudian, Jones yang sama mendapat kesempatan dari titik penalti untuk memastikan pertandingan, tetapi ia gagal mengeksekusi penalti. Roda JC kemudian memaksimalkan kegagalan itu dan menyamakan kedudukan berkat tendangan bebas Mitchell Paulissen yang mencolok melalui pagar hidup.

TOP Oss - Helmond Sport 3-1

TOP Oss pada Jumat malam meraih kemenangan meyakinkan atas Helmond Sport di lapangan yang sangat basah. Mauresmo Hinoke membuka skor setelah 25 menit dengan menuntaskan assist Franslyn Nsingi ke sudut jauh; Michel Ludwig menyamakan kedudukan untuk Helmond Sport delapan menit kemudian.

Sebelum jeda, Hinoke kembali membawa timnya unggul ketika ia dengan dingin mencetak gol keduanya malam itu setelah menerima umpan terobosan Justin Mathieu. Pada menit ke-86, pemain pengganti Maurillio de Lannoy memastikan pertandingan dengan sundulan untuk gol 3-1.