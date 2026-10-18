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Diterjemahkan oleh

Heracles Almelo kukuhkan posisi puncak dengan kemenangan tanpa kesulitan: Jean-Paul N’djoli kembali cetak dua gol

MVV Maastricht vs Heracles
MVV Maastricht
Heracles
Eerste Divisie

Heracles Almelo semakin mengukuhkan posisi di puncak klasemen Keuken Kampioen Divisie. Tim asuhan Vincent Heilmann menang 5-1 saat bertandang ke markas MVV Maastricht pada Minggu. Mereka kini unggul enam poin atas Almere City, VVV-Venlo, dan FC Emmen. 

Laga tampak bakal berjalan sulit bagi sang pemuncak klasemen ketika Sil van der Wegen membuka skor setelah setengah jam. Seusai gerak tipu Mika Luijendijk yang membiarkan bola lewat, bek sayap kanan itu melepaskan tembakan yang berbuah gol: 1-0. 

Namun, Heracles segera membalikkan keadaan. Maurice Wrusch lebih dulu memanfaatkan kegagalan MVV menghalau bola dari area pertahanan, lalu semenit kemudian Chafik Abbas menyambut bola dengan apik untuk mengubah skor menjadi 1-2. 

Abass kembali menunjukkan penampilan apiknya pada babak kedua. Sang penyerang menjadi pemberi umpan untuk gol Manny yang mengubah skor menjadi 1-3, sekaligus gol Jean-Paul N'djoli yang membuat kedudukan menjadi 1-4. N'djoli menyarangkan bola ke gawang lewat belakang kaki tumpunya. 

Pada akhirnya, Heracles menjalani malam yang relatif tanpa kesulitan. Mereka bahkan mendapat cukup peluang untuk memperlebar keunggulan. Satu di antaranya berbuah gol: N’djoli menetapkan skor akhir 1-5. Tim asal Almelo itu pun bertolak ke Breda dengan penuh percaya diri untuk menghadapi NAC pekan depan.

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