Henti jantung setelah benturan mengejutkan: Spanyol turut mencemaskan kondisi Jesus de Miguel dari Tenerife

Memasuki menit ketujuh waktu tambahan saat skor 2-2, tuan rumah Tenerife melancarkan serangan balik lewat umpan panjang dari wilayah pertahanan sendiri. Umpan itu ditujukan kepada penyerang de Miguel, yang berlari cepat ke arah gawang lawan dengan pandangan tertuju pada bola.

Namun, tak lama setelah melewati garis tengah lapangan, laju pemain berusia 30 tahun itu terhenti mendadak karena ia bertabrakan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, yang juga berlari secepat mungkin menyongsong bola dan berusaha menghalaunya sambil melompat. Owono langsung mendapat kartu merah, sementara de Miguel menggeliat di lapangan. Seorang pemain Andorra menjadi orang pertama yang menghampirinya dan, setelah melihat kondisi de Miguel, segera melambaikan tangan dengan panik serta memberi isyarat ke pinggir lapangan.

Menurut laporan media Spanyol, de Miguel mengalami henti jantung di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit dan berhasil diresusitasi oleh petugas medis darurat. CD Tenerife menyatakan bahwa de Miguel dibawa ke Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de Candelaria dan berada dalam "kondisi stabil" meski mengalami cedera serius di area kepala dan dada.

Para pemain kedua tim tampak terguncang oleh insiden itu, dan beberapa rekan setim de Miguel terlihat berkaca-kaca. Setelah mengusir Owono, wasit Manuel Perez langsung menghentikan pertandingan.

Dalam pernyataannya, FC Andorra menyebut: "Kami ingin menyampaikan seluruh dukungan dan doa terbaik kami kepada Jesus de Miguel setelah insiden serius yang dialaminya dalam pertandingan hari ini. Kami berharap ia segera pulih."

Sepanjang malam, banyak klub dari berbagai liga di Spanyol menyampaikan simpati dan harapan agar de Miguel segera pulih, termasuk klub peraih gelar terbanyak Real Madrid, FC Valencia, dan Rayo Vallecano.