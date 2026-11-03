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Henti jantung setelah benturan mengejutkan: Kondisi Jesus de Miguel dari Tenerife "memburuk secara neurologis"

Segunda Division
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
J. de Miguel

Dalam pertandingan divisi dua antara CD Tenerife dan FC Andorra pada Senin, terjadi insiden serius yang menyebabkan penyerang Tenerife, Jesus de Miguel, mengalami cedera parah. Kini, kondisinya dikabarkan memburuk.

Memasuki menit ketujuh masa tambahan waktu saat skor 2-2, tuan rumah Tenerife melancarkan serangan balik lewat umpan panjang dari wilayah pertahanan sendiri. Bola diarahkan kepada penyerang de Miguel, yang berlari cepat menuju gawang lawan dengan pandangan tertuju pada bola.

Namun, tak lama setelah melewati garis tengah, lari pemain berusia 30 tahun itu mendadak terhenti karena ia bertabrakan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, yang juga berlari secepat mungkin mengejar bola dan berusaha menyapunya sambil melompat. Owono langsung mendapat kartu merah, sementara de Miguel menggeliat di tanah. Seorang pemain Andorra menjadi orang pertama yang menghampiri pemain yang cedera itu. Begitu melihat kondisi de Miguel, ia segera melambaikan tangan dan memberi isyarat ke pinggir lapangan dengan panik.

Menurut laporan media Spanyol, de Miguel mengalami henti jantung di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit dan berhasil diresusitasi oleh petugas medis darurat. CD Tenerife menyatakan bahwa de Miguel telah dibawa ke Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de Candelaria dan berada dalam "kondisi stabil" meski mengalami cedera serius di bagian kepala dan dada.

Para pemain kedua tim tampak sangat terguncang oleh kejadian itu, dan beberapa rekan setim de Miguel terlihat berkaca-kaca. Setelah memberi Owono kartu merah, wasit Manuel Perez segera menghentikan pertandingan.

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Bagaimana kondisi Jesus de Miguel saat ini?

Dalam sebuah pernyataan, FC Andorra mengatakan: "Kami ingin memberikan seluruh dukungan dan doa terbaik kami kepada Jesus de Miguel setelah insiden serius yang dialaminya dalam pertandingan hari ini. Kami berharap ia segera pulih."

Sepanjang malam, banyak klub dari berbagai liga di Spanyol menyampaikan simpati dan mendoakan kesembuhannya, termasuk pemegang rekor gelar juara Real Madrid, FC Valencia, dan Rayo Vallecano.

Namun, kini penyerang tersebut berada dalam kondisi kritis. Klubnya menyampaikan pada Selasa pagi bahwa kondisi neurologis pemain berusia 30 tahun itu "memburuk" semalaman di rumah sakit. Informasi lebih lanjut akan menyusul.

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