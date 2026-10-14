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Lamine Yamal mencuri perhatian saat Barcelona meraih kemenangan di markas Galatasaray dengan skor 4-1, Selasa kemarin, pada matchday kedua fase liga Liga Champions.

Meski Yamal tidak mencatatkan namanya di papan skor, ia menciptakan dua assist dalam rentang 3 menit di awal babak kedua, membuktikan potensi luar biasa dan kemampuannya yang eksepsional.

Penampilan Yamal pada laga melawan Galatasaray memancing kekaguman legenda Prancis, Thierry Henry, yang memuji bintang muda Spanyol tersebut, seperti dilansir surat kabar Katalunya "Sport".

Henry berkata kepada Yamal melalui jaringan "CBS": "Saya kembali memberimu selamat atas semua yang kamu capai. Apa yang kamu lakukan sungguh luar biasa, dan terus terang saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya katakan," sebelum ia menanyakan bagaimana Yamal melakukan trik rabona yang berhasil menciptakan ruang bagi dirinya sendiri dan melewati bek Galatasaray dalam proses gol ketiga yang dicetak Anthony Gordon.









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Pujian Henry tidak hanya terbatas pada keindahan aksi tersebut, tetapi juga mencakup cara Yamal membaca pergerakan lawannya dan memilih solusi yang tepat untuk mengatasinya. Hal itu membuka jalan bagi bintang Spanyol tersebut untuk menjelaskan gagasan yang mendorongnya mencoba gerakan tersebut.

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Yamal pun menjelaskan idenya: "Belakangan ini saya memperhatikan bahwa para bek cenderung menjatuhkan diri ke tanah setiap kali saya sampai di garis gawang, dan itu membuat saya berpikir untuk menggunakan trik berbeda guna mengatasi gaya bertahan seperti itu."

Bintang Spanyol itu menyebut bahwa ia merasa waktunya tepat untuk mencoba gerakan tersebut, bahwa ia menyukai idenya, dan yang terpenting gerakan itu benar-benar berhasil. Ia menegaskan selalu berusaha mengandalkan dribel serta gerakan tipuan untuk menciptakan ruang dan mengatasi para bek.

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Mengenai kemampuan Barcelona meraih treble pada musim ini, yakni LaLiga, Copa del Rey, dan Liga Champions, Yamal tidak ragu menyampaikan keyakinannya terhadap ambisi timnya.

Yamal berkata: "Tentu saja, itulah yang selalu kami idamkan. Kami adalah Barcelona, dan bagi saya, kami adalah tim terbaik di dunia."

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Perbincangan itu juga diwarnai momen lucu ketika Micah Richards, mantan pemain Manchester City, meminta Kate, pembawa acara di studio, untuk memberi tahu Yamal bahwa ia akan datang pekan depan untuk menyaksikannya dan akan menghadiri pertandingan bersamanya. Hal itu membuat bintang Spanyol tersebut bertanya apakah yang dimaksud adalah laga El Clasico melawan Real Madrid.

Namun Richards menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah pertandingan Barcelona melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes dalam ajang Liga Champions, yang dijawab Yamal dengan senyuman: "Baiklah, sampai jumpa nanti, kawan."

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Dalam wawancara lain di mixed zone usai pertandingan, Yamal berbicara soal aksi dribelnya dalam proses gol ketiga: "Bagaimana saya menggambarkan dribel itu? Saya tidak tahu. Saya katakan itu lebih mirip dribel rabona. Yang penting, itu membuka peluang assist untuk Gordon; itu efektif. Kami tahu ini stadion yang sangat sulit, salah satu stadion tersulit untuk bermain. Kami membicarakannya di ruang ganti, soal tekanan dan sorakan mereka. Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Mereka tim berkelas tinggi."



