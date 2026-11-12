Henry: "Saya sedih melihat Juventus berada dalam situasi seperti sekarang ini"

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Thierry Henry kembali membahas pengalaman singkatnya di Juventus dan kondisi klub tersebut saat ini.

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Mantan bintang tim nasional Prancis dan Arsenal yang kini menjadi komentator, dalam podcast Kampo mengenang masa singkatnya di Juventus pada paruh kedua musim 1998/99: "Saya memakai nomor 6? Memangnya saya bisa bagaimana? Itu setengah dari 12, itulah alasannya! Sebenarnya nomor itu cocok karena saya bermain sebagai pemain sayap yang bergerak di sepanjang sisi lapangan. Di sanalah rambut saya mulai rontok, omong-omong! Apakah pengalaman saya di Juventus sebuah kegagalan? Tidak, sama sekali tidak. Tak sedetik pun saya akan menyebutnya begitu! Seperti yang sering saya katakan, dari sudut mana pun Anda melihatnya, selalu ada yang bisa dipelajari."

Ia melanjutkan: "Saat saya tiba, di sana ada Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto, Birindelli. Para pemain itu... saya sangat menyukai Juventus," sebagaimana tertulis dalam terjemahan yang dimuat oleh Tuttosport. "Saya mengenal Zizou, Edgar Davids, dan Fonseca. Saat saya tiba, Alex sudah mengalami robek ligamen silang. Lalu ada Inzaghi..."

Terakhir, mengenai kondisi Juventus saat ini: "Saya sedih melihat Juve berada dalam situasi seperti sekarang, tetapi klub ini luar biasa."