Thierry Henry, legenda sepak bola Prancis, memuji penampilan Jude Bellingham dalam kemenangan Real Madrid atas Barcelona (2-1) pada El Clasico terakhir, seraya menegaskan bahwa gelandang asal Inggris itu tampil luar biasa, berkat kemampuannya menjaga penguasaan bola, melewati lawan, serta menciptakan solusi dalam berbagai situasi permainan.

Henry mengatakan, melalui blog "Betway Insider": "Apa yang dia lakukan benar-benar gila."

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Meski Kylian Mbappe tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan, Henry lebih memilih menyoroti Bellingham, dengan memuji pengaruhnya terhadap penampilan Real Madrid, serta kemampuannya menciptakan perbedaan di luar statistik.

Mantan bintang Barcelona itu berkata: "Cara dia bermain mengingatkan saya pada pertandingan Inggris melawan Meksiko. Dia melindungi bola, berbalik menghadapi lawan, memperoleh pelanggaran, menemukan umpan yang tepat, atau maju membawa bola sendiri."

Henry juga memuji penampilan kolektif Real Madrid, dengan menilai bahwa untuk pertama kalinya musim ini, tim tersebut menampilkan level yang ia harapkan dari mereka, khususnya dari segi pertahanan dan dalam transisi menyerang.

Ia berkata tentang tim Los Blancos: "Mereka sangat sulit ditaklukkan, menjaga kekompakan mereka, dan sangat berbahaya dalam serangan balik."

Yamal dan Mbappe

Terlepas dari hasil El Clasico, Henry menyinggung masa depan persaingan antara Real Madrid dan Barcelona, dengan memprediksi bahwa Kylian Mbappe dan Lamine Yamal akan memimpin persaingan jangka panjang antara kedua rival, serupa dengan persaingan yang mempertemukan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selama tahun-tahun dominasi mereka atas sepak bola Spanyol.

Henry berkata: "Yamal dan Kylian akan memimpin persaingan yang sangat panjang di La Liga, dan mungkin juga akan bersaing untuk memenangkan Ballon d'Or."



