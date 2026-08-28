FC Volendam berpesta gol besar-besaran pada Jumat malam di Divisi Dua Belanda. Het Andere Oranje terlalu tangguh bagi FC Dordrecht dengan skor telak 6-1, antara lain berkat empat gol Henk Veerman. Khususnya gol tumitnya benar-benar layak dibingkai. MVV Maastricht masih tetap sempurna di level kedua Belanda setelah menang 2-1 atas Jong AZ.

FC Volendam - FC Dordrecht 6-1

Volendam - Dordrecht menjadi pertunjukan Henk Veerman yang sesungguhnya. Penyerang jangkung itu sudah mencetak dua gol dalam waktu lima belas menit dan membawa timnya unggul 3-1 saat turun minum. Sesaat setelah jeda, Veerman menuntaskan hat-trick-nya dengan mencetak gol lewat tumit ke belakang tanpa melihat.

Kegagalan penalti Precious Ugwu setelah satu jam laga berjalan tak berakibat apa pun bagi Volendam, yang melalui Veerman juga membuat skor menjadi 5-1 saat laga menyisakan lima belas menit. Sang superspits menyontek bola masuk di tiang dekat setelah menerima umpan Nick Doodeman, yang sebelumnya juga memberi assist untuk gol 3-1 milik Reuven Niemeijer. Belum genap semenit kemudian, Doodeman juga mencetak gol 6-1 lewat tembakan rendah ke pojok jauh.

RKC Waalwijk - Jong PSV 2-2

RKC masih tanpa kemenangan setelah tiga pertandingan dan berharap bisa mengubah itu saat menghadapi tim muda PSV. Tim tuan rumah juga memulai laga dengan sangat baik dan meraih keunggulan cepat 2-0 lewat dua gol Keyan Varela.

Namun, RKC tetap gagal meraih hasil maksimal. Souleymane Sidibé memperkecil ketertinggalan menjelang setengah jam laga berjalan dan nyaris langsung setelah jeda Austyn Jones menghadirkan aksi istimewa, dengan chip indah melewati mantan kiper PSV Niek Schiks yang tak berdaya: 2-2.

FC Den Bosch - Vitesse 1-4

Sejak awal pertandingan, FC Den Bosch tampak akan unggul lebih dulu. Kiper Vitesse Connor van den Berg melakukan pelanggaran bodoh, tetapi ia menepis penalti Kevin Monzialo dan menebus kesalahannya.

Van den Berg yang sama kemudian menjadi pemberi assist untuk gol 0-1 pada menit ke-28. Ia mengirim bola panjang kepada Naoufal Bannis, yang memutarbalikkan Van Heertum sepenuhnya lalu melepaskan tembakan ke pojok dekat.

Sepuluh menit sebelum jeda, tim asal Arnhem itu memimpin 0-2. Kali ini Bannis menjadi pemberi assist, setelah ia dengan brilian mengontrol bola dari udara. Gol itu dicetak Filipe de Ferreira.

Bannis kemudian kembali bertanggung jawab atas gol 0-3. Ia menceploskan bola dari jarak dekat. Pada akhirnya skor bahkan menjadi 0-4, setelah kiper Den Bosch Pepijn van de Merbel salah mengantisipasi umpan silang Solomon Bonnah dan membiarkannya lolos dari tangannya. Lorenzo Hoffman menyelamatkan harga diri Den Bosch sepuluh menit sebelum waktu normal usai: 1-4.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 2-2

Roda - NAC sejak awal sudah menjanjikan laga yang menghibur dan kedua tim tidak mengecewakan. Dalam pertandingan yang sarat peluang itu, dua gol tercipta sebelum jeda lewat Marco Tol (Roda) dan Moussa Soumano (NAC).

Roda tampak akan keluar sebagai pemenang lewat penalti yang sukses dieksekusi Anthony van den Hurk, tetapi kenyataannya tidak demikian. Paul Gladon menyelamatkan satu poin bagi tim asal Breda sepuluh menit sebelum waktu normal usai.

Jong Ajax - Helmond Sport 3-2

Dalam sebelas menit, Jong Ajax unggul di De Toekomst. Tembakan Pharell Nash dari jarak sekitar 25 meter tiba-tiba bersarang di gawang: 1-0. Hanya beberapa menit kemudian, tim muda Amsterdam itu unggul 2-0 lewat tembakan bagus Emre Ünüvar.

Keunggulan dua gol itu tidak bertahan lama. Dalam dua puluh menit, skor kembali menjadi 2-1. Brian Koglin menanduk bola hasil sepak pojok menjadi gol. Setelah jeda, Sem Dekkers membuat skor menjadi 2-2.

Rekrutan Ajax, Diego Pugno, pada akhirnya memastikan Ajax tetap memenangi pertandingan. Pemain Italia itu, yang sudah menyumbang dua assist dalam duel ini, menyambar umpan silang masuk ke gawang dengan kaki tumpunya: 3-2.

Jong AZ - MVV Maastricht 1-2

MVV sudah memulai musim dengan luar biasa lewat tiga kemenangan dari tiga laga, dan pertandingan tandang melawan Jong AZ juga menghadirkan tiga poin untuk klub tersebut. Olivier Dumont membuka skor pada babak pertama dan setelah jeda Noa El Hamdaoui ikut mencatatkan namanya di papan skor. Meski fase akhir laga berjalan menegangkan setelah gol balasan Julian Oerip, De Sterrendragers tetap keluar sebagai pemenang.







