Henk Spaan membagikan informasi yang menyedihkan setelah kepergian Sean Steur dari Ajax: 'Di De Toekomst...'

Johan Steur bukanlah sosok yang populer di De Toekomst, tulis kolumnis Henk Spaan dalam kolom hariannya untuk Het Parool. Kini, setelah Sean Steur hengkang dari Ajax, bukan hanya dia, tetapi juga ayahnya yang menjadi sasaran kritik.

Saat ini, Spaan terutama menulis tentang Piala Dunia. “Namun, saya terpaksa menyisihkan beberapa kata untuk ‘bakat luar biasa’ Steur.”

Pendapatnya tampaknya tiba-tiba berubah sekarang setelah Steur pindah ke Newcastle United. Musim lalu, Spaan masih sangat memuji gelandang berusia delapan belas tahun itu.

“Terutama sang ayah yang tak henti-hentinya memuji bakat putranya. Begitu lantangnya ia berseru, hingga orang-orang di De Toekomst menutup telinga begitu pria itu terlihat dari kejauhan,” lanjut Spaan.

Semua pujian yang dilontarkan Spaan tahun lalu setelah terobosan Steur kini telah lenyap. “Gelandang yang tenang itu bermain dalam empat puluh pertandingan untuk Jong Ajax: 1 gol, 4 assist. Di Eredivisie, ia bermain dua puluh kali: 1 gol, 1 assist.”

“Bantu pertahanan? Kadang iya, kadang tidak. Saya melihatnya beberapa kali berbalik arah di dalam barisan pertahanan. Umpan? Jarang ke depan, lebih sering ke samping.”

Spaan berpendapat bahwa ekspektasi masa depan terhadap Steur perlu disesuaikan. “Bagi Newcastle, 27 juta itu uang saku. Putra Cruijff bukanlah Tuhan, dan ayah Steur bahkan bukan rasul.”