Deco, direktur olahraga Barcelona, menggelar pertemuan tidak resmi dengan Jonathan Kebe, agen bek asal Prancis Jules Koundé, untuk membahas situasi sang pemain di klub Catalan tersebut, di tengah menurunnya performanya dalam beberapa bulan terakhir serta masalah fisik yang mengancam keikutsertaannya dalam laga El Clasico melawan Real Madrid.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Deco makan siang bersama Kebe, kemarin, memanfaatkan keberadaan agen pemain tersebut di Barcelona, dalam sebuah pertemuan yang memungkinkan kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai situasi Koundé, perkembangannya pada musim ini, perannya di dalam tim, di samping perkembangan terkini pemulihannya dari cedera.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pihaknya telah menghubungi orang-orang dekat bek Prancis tersebut serta sumber-sumber di dalam klub, untuk mengetahui rincian pertemuan dan sikap kedua belah pihak, seraya menyebutkan bahwa orang-orang dekat sang pemain menggambarkan pertemuan itu sebagai sesi untuk memantau situasi olahraganya, dan secara tegas membantah adanya pembahasan mengenai kemungkinan menjualnya atau adanya tawaran untuk kepergiannya selama pertemuan tersebut.

Pertemuan ini terjadi pada saat Koundé tidak sedang menjalani periode terbaiknya sejak bergabung dengan Barcelona, setelah penampilannya dalam beberapa bulan terakhir memunculkan sejumlah keraguan di dalam klub, bersamaan dengan masalah fisik yang mengancam kesiapannya untuk El Clasico mendatang, di mana peluangnya tampil dalam laga tersebut terlihat sulit, meskipun belum sepenuhnya dikesampingkan.

Barcelona tidak menutup kemungkinan mempelajari tawaran

Meskipun orang-orang dekat Koundé membantah adanya pembahasan mengenai masa depannya di bursa transfer saat makan siang, "Sport" mengungkap bahwa sumber-sumber dekat Barcelona mengakui adanya keraguan terkait performa sang pemain dalam periode terakhir, meski klub masih menghargai apa yang telah dipersembahkan bek Prancis itu sejak kedatangannya di tim.

Koundé masih memiliki posisi yang baik di bursa transfer Eropa, dan namanya juga memiliki nilai pasar yang penting, yang membuat Barcelona terbuka untuk mendengar setiap tawaran yang mungkin ada, dan mempelajari hal itu secara internal jika datang tawaran finansial besar yang sesuai dengan penilaian klub terhadap sang pemain.

Surat kabar itu menegaskan perlunya memisahkan antara sikap Barcelona yang mungkin terhadap tawaran-tawaran di masa depan dengan isi pertemuan terakhir, karena orang-orang dekat sang pemain menegaskan bahwa pertemuan itu tidak menyinggung masa depannya di bursa transfer, dan hanya sebatas memantau situasi olahraganya serta sejauh mana kemajuan pemulihannya.

El Clasico ujian berat bagi Koundé

Pada saat yang sama, Koundé berfokus untuk mengatasi masalah fisiknya dan kembali ke dalam perhitungan pelatih Hansi Flick secepat mungkin, di tengah keraguan besar mengenai kemampuannya untuk tampil melawan Real Madrid.

Bahkan jika bek Prancis itu mampu masuk dalam daftar pemain untuk laga tersebut, peluangnya mendapatkan menit bermain terlihat sulit, terutama setelah penampilan kuat yang ditunjukkan Xavi Espart menghadapi Paris Saint-Germain, yang memberikan tim pelatih sebuah alternatif yang bisa diandalkan di tengah ketidakpastian seputar kesiapan Koundé.