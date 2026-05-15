Hendriks menyampaikan pesan yang jelas kepada Van Gelder setelah serangan tersebut

Hélène Hendriks menanggapi kata-kata keras Jack van Gelder yang ditujukan kepadanya dalam acara Vandaag Inside pada hari Jumat. Sang pembawa acara dan reporter tampaknya tidak ingin bertemu atau berbicara dengannya untuk sementara waktu, demikian kesannya.

'Van Gelder menghilang secara tiba-tiba dari De Oranjezondag tahun ini, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan masa kerjanya tidak membuahkan hasil. Pada hari Kamis, sang pembawa acara menceritakan kisahnya mengenai kegagalan kelanjutan kerja sama tersebut, di mana ia juga bersikap kritis terhadap Hendriks. ''Saya katakan dengan jujur: saya kecewa padanya. Saya hampir tidak mendengar kabar darinya lagi. Itu memang sulit bagi saya,'' kata Van Gelder.

Hendriks menegaskan kepada De Telegraaf bahwa ia masih mencoba menghubungi Van Gelder pada akhir April. Presenter asal Amsterdam itu mengaku baru menyadari kemudian bahwa ia telah dihubungi oleh Hendriks pada 29 April, padahal saat itu ia tidak bisa dihubungi.

"Kadang-kadang kita memang mendapat sedikit kritik di dunia media, kita sudah terbiasa dengan itu," kata Hendriks dalam acara Vandaag Inside. "Jika kritik itu beralasan, maka kita harus diam saja. Tapi kritik ini cukup tidak beralasan dan menurut saya cukup menyulitkan. Namun, saya tidak terlalu bersemangat untuk menanggapinya lagi."

Menurut Hendriks, Van Gelder melupakan 'satu detail penting'. ''Saya selalu mengatakan bahwa kami ingin dia ikut serta pada musim panas nanti selama Piala Dunia. Tapi dia sendiri yang menutup pintu. Itu tidak masalah, tapi jika dua hari kemudian dia berubah pikiran, saya tidak bisa untuk keempat kalinya berusaha keras di redaksi Talpa agar dia bisa ikut lagi. Pada titik tertentu, saya juga harus mempertimbangkan kredibilitas.''

Pembawa acara Thomas van Groningen, yang menggantikan Wilfred Genee minggu ini, menyimpulkan bahwa Hendriks 'dijadikan kambing hitam' oleh Van Gelder. ''Bisa dibilang begitu,'' jawab pembawa acara tersebut dengan penuh diplomasi. Johan Derksen menambahkan bahwa Hendriks tidak bisa disalahkan dalam masalah ini.

Van Gelder telah beberapa kali mencoba menelepon Hendriks pada hari Jumat. ''Tapi saya tidak mengangkat telepon. Jack ingin sekali makan siang dan minum kopi bersama. Itu pasti akan terjadi, tapi tidak minggu ini.''