Henderson baru di Ajax? 'Jordi Cruijff tidak perlu izin dari para pemandu bakatnya untuk itu'

Direktur teknis 'baru' Ajax, Jordi Cruijff, akan menghadapi musim panas transfer pertama yang menantang dan menarik. Tim asal Amsterdam ini tampil sangat mengecewakan tahun ini dengan finis di peringkat kelima VriendenLoterij Eredivisie, sehingga tampaknya diperlukan penyegaran kualitas pada musim panas ini. Dalam hal ini, ada satu nama yang sering disebut: Daley Blind.

Dalam kolomnya untuk Voetbal International, Hans Kraay junior membahas kemungkinan kembalinya mantan kapten tersebut serta kontroversi seputar sosok Jordi Cruijff dan kerja samanya dengan para pemandu bakat. Masih ada banyak hal yang perlu dibahas mengenai hal ini, terutama karena direktur teknis tersebut dikabarkan bertindak secara sepihak.

"Para pemandu bakat Ajax tampaknya sangat marah pada Jordi Cruijff," kata Kraay. "Mereka menuduhnya bertindak sendiri, bersama dengan rekan setianya, pemandu bakat asal Spanyol Joel Lara."

Selain itu, Kraay menyatakan bahwa hal ini sama sekali tidak perlu menjadi masalah besar, terutama mengingat rekrutan-rekrutan baru Ajax dari Amsterdam dalam beberapa tahun terakhir. "Menurut saya, sangat wajar jika sesekali ada beberapa pemandu bakat di Ajax yang terlewatkan. Lagi pula, pemain-pemain sepak bola menarik apa yang telah mereka datangkan dalam beberapa tahun terakhir?", tanya Kraay.

Namun, jika menyangkut kembalinya Blind, Cruijff tidak akan terganggu oleh tuduhan-tuduhan ini, menurut analis ESPN tersebut. "Dia akan terus melanjutkan renovasi Ajax dengan riang dan tidak akan menanyakan pendapat para pemandu bakat tentang Daley Blind, karena dia telah sering melihat Blind bermain selama tiga tahun terakhir."

Selain itu, ia yakin akan nilai tambah Blind, jika ia kembali tampil di Johan Cruijff ArenA tahun depan. "Jika kamu sudah 101 kali menjadi starter di LaLiga, tanpa pernah mengalami masalah di posisi apa pun, maka kamu pasti masih bisa melakukannya di Ajax setidaknya selama satu tahun lagi, bukan?"

"Untuk peran Henderson, Jordi sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari para pemandu bakatnya," demikian kesimpulannya.