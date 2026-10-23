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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Helikopter medis di lapangan latihan Bayern Munich: kekhawatiran besar terhadap Vincent Kompany

Bayern Munich

Vincent Kompany dilarikan ke rumah sakit pada Jumat siang. Menurut BILD, sebuah helikopter medis darurat bahkan mendarat di lapangan latihan Bayern Munich untuk menangani pelatih asal Belgia itu.

Kondisi Kompany tidak baik pekan ini. Akhir pekan lalu, ia terserang infeksi virus yang membuatnya harus berbaring di ruang pelatihnya saat dan setelah pertandingan melawan RB Leipzig (6-1).

Ia kemudian absen dari sesi latihan Bayern pada Senin dan Selasa, serta menyerahkan tugas berbicara kepada media menjelang laga Liga Champions melawan Arsenal (2-2) kepada asistennya.

Menurut BILD, infeksi virus tersebut menimbulkan masalah pada "jaringan parut lama", sehingga mantan pemain Manchester City itu kini kesulitan bergerak.

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Pelatih asal Belgia itu mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Arsenal: "Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya dan mencapai segalanya. Pekan lalu saya terkena virus yang cukup mengganggu dan tentu saja saya tidak mendengarkan tubuh saya. Pada satu titik, tubuh saya berkata: Berhenti sekarang!"

Belum diketahui mengapa Kompany dibawa ke rumah sakit dengan ambulans pada Jumat. Menurut BILD, ada "kekhawatiran besar" terhadap pelatih Bayern itu.

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