Hélène Hendriks tidak menyangka dirinya akan begitu saja menjadi penerus Vandaag Inside. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan De Telegraaf. Selama berminggu-minggu, masa depan program itu terus menjadi bahan spekulasi.

Masa depan VI dalam beberapa pekan terakhir memang tengah dipertanyakan. Pemicunya antara lain adalah kemungkinan ketertarikan RTL terhadap Wilfred Genee, sementara Johan Derksen dan René van der Gijp juga sebelumnya telah mengungkapkan keraguan mengenai masa depan mereka di program tersebut.

Bahkan, kemungkinan trio terkenal itu berpisah pun kini menjadi bahan pembicaraan. Talpa sejauh ini belum memberikan kejelasan mengenai masa depan VI.

Namun, sudah jelas bahwa di balik layar sedang dibicarakan langkah-langkah selanjutnya, sementara Hendriks kini disebut sebagai kemungkinan penerus program tersebut. Meski begitu, ia sendiri dengan tegas menepis opsi itu.

“Kita semua tahu kalau kapal induk itu kandas, dan itu akan terjadi pada suatu saat, maka Anda memang harus punya rencana. Saya berharap mereka lanjut setelah tahun ini. Untungnya Johan Derksen sudah menyatakan bahwa dia ingin bertahan.”

Ia sendiri mengaku belum didekati untuk meneruskan VI. “Saya tidak memperhitungkan hal itu dalam benak saya, dan saya juga belum ditanyai apa pun. Saya mengerjakan sepak bola Eropa untuk Ziggo Sport dari Selasa sampai Kamis. Jadi saya punya sedikit ruang gerak.”

Meski demikian, presenter SBS6 itu tetap membuka sedikit kemungkinan. “Kecuali jika semua pihak bisa mencapai kesepakatan bersama, tetapi saya juga masih harus menginginkannya.”