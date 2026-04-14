Bart DHanis

Hélène Hendriks dan Noa Vahle tertawa terbahak-bahak melihat momen yang sangat canggung saat upacara penghargaan PSV

Hélène Hendriks dan Noa Vahle sangat terhibur dalam HNM Podcast saat mendengarkan cuplikan audio dari upacara penghargaan PSV. Begitu Peter Bosz mengambil mikrofon, kedua pembawa acara itu pun tertawa terbahak-bahak.

Dua pekan lalu, Bosz berhasil menjadi juara untuk ketiga kalinya berturut-turut bersama klub asal Eindhoven tersebut. Oleh karena itu, upacara perayaan ketiga pun dijadwalkan pada Selasa pekan lalu.

Dua upacara sebelumnya menghasilkan momen-momen lucu, kata Hendriks. “Tentu saja, kita pernah melihat Karim Rekik beberapa tahun lalu, tahun lalu ada Guus Til dan Malik Tillman yang mabuk, dan Joey Veerman juga suka minum bir.”

“Dan para pelatih pada akhirnya juga diberi mikrofon,” lanjutnya. “Mereka merasa harus mengatakan sesuatu kepada kerumunan.”

Pada saat itu, para pembawa acara memutar cuplikan suara Bosz. “Saya tidak terlalu pandai bernyanyi, jadi saya hanya akan mengucapkan: Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven,” terdengar suaranya.

Vahle dan Hendriks kemudian tertawa terbahak-bahak mendengar pelatih asal Apeldoorn itu. “Dia melakukannya dengan baik, bro! Saya rasa setelah kali pertama dia berpikir: sial, ini sama sekali tidak berhasil, tapi sekarang saya harus terus melakukannya juga.”

