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"Hei Tukang Kayu, pensiunlah!", bintang internasional Maroko jadi korban hinaan rasialis berat

Frosinone vs Torino
Frosinone
Torino
Serie A
Z. Aboukhlal
Italia
Maroko

"Kamu menghancurkan karier orang lain!"

Seorang pemain internasional Maroko mengalami hinaan berat dan ancaman, bahkan komentar rasial, karena menyebabkan cedera parah pada salah satu lawannya.

Menurut situs "Foot Mercato", pemain Maroko Zakaria Aboukhlal, pemain klub Torino, mengalami kampanye hinaan dan ancaman luas melalui media sosial, menyusul tekelnya yang keras yang menyebabkan cedera pada penyerang Italia Antonio Raimondo, pemain Frosinone, di bagian pergelangan kaki kiri selama pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Liga Italia, Minggu lalu.

Cedera serius Antonio Raimondo memicu gelombang reaksi yang memalukan di media sosial.

Sejak pengumuman resmi tentang cedera tersebut, unggahan terakhir Zakaria Aboukhlal di Instagram, yakni sosok yang bertanggung jawab atas tekel yang mengakibatkan cedera pergelangan kaki kiri penyerang Frosinone, menjadi sasaran hujan cacian.

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Pemain Torino itu mengalami hinaan dan ancaman, bahkan komentar rasial, dan sebagian pengguna internet mengirimkan pesan kepadanya seperti: "Hai tukang kayu, kembalilah bekerja!", "Pensiunlah!", atau "Kau menghancurkan karier orang lain!". Serangan-serangan ini jauh melampaui batas kritik olahraga.

Kemarahan yang meluap ini sangat disayangkan, terlebih Aboukhlal telah meminta maaf segera setelah pertandingan berakhir.

Gelandang itu berupaya menyampaikan penyesalannya kepada Raimondo, menegaskan kepadanya bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menyakitinya.

Ia berkata: "Aku minta maaf kepada Raimondo, aku sama sekali tidak bermaksud menyakitinya".

Jelas bahwa tanggapan ini tidak memuaskan sebagian suporter, yang komentarnya telah melampaui batas kesopanan.

 

 

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