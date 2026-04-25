Heerenveen memenangkan pertandingan seru melawan Fortuna Sittard dan memperkuat posisinya di zona play-off

SC Heerenveen berhasil memenangkan pertandingan kandang melawan Fortuna Sittard pada Sabtu malam. Di Heerenveen, tim asuhan Robin Veldman menang 2-1 setelah pertandingan yang seru.

Tim tamu dari Limburg memimpin pada menit ke-12. Dimitrios Limnios memiliki ruang bebas dan berhasil mengoper bola dengan baik. Kaj Sierhuis membiarkan bola mengalir dengan cerdik, kemudian Philip Brittijn membuka skor: 0-1.

Namun, tim asuhan Danny Buijs tak bisa lama menikmati keunggulan tersebut. Jacob Trenskow menerobos dengan baik di sisi kanan, mengoper bola ke belakang, dan melihat Ringo Meerveld akhirnya mencetak gol dengan tenang: 1-1 setelah enam belas menit pertandingan.

Permainan berlangsung naik-turun, di mana tim tuan rumah mendapat peluang besar berikutnya. Dari tendangan sudut, bek tengah Maas Willemsen nyaris membawa timnya unggul melalui sundulan, namun upayanya membentur tiang gawang. Di sisi lain, Sierhuis juga mendapat peluang sundulan yang bagus, namun itu pun tak berbuah gol.

Sebelum jeda, Heerenveen masih mendapat beberapa peluang untuk memimpin, di mana upaya Marcus Linday adalah yang paling berbahaya. Namun, tendangannya kurang memiliki kekuatan dan ketepatan yang diperlukan dan melambung di samping gawang lawan.

Setelah jeda, kedua tim juga mendapat peluang untuk memimpin. Ancaman pertama bagi tim tuan rumah menghasilkan tendangan yang melebar, tetapi peluang besar pertama yang sesungguhnya tidak lama kemudian muncul. Gelandang Fortuna, Lance Duijvestijn, berhasil menghalau tembakan dari jarak dekat di garis gawang, setelah itu rekan setimnya, Sierhuis, nyaris mencetak gol di sisi lain. Penyerang tersebut melepaskan tembakan dari jarak jauh melewati kiper, namun upayanya membentur tiang gawang.

Sekitar seperempat jam sebelum pertandingan berakhir, tim tuan rumah akhirnya unggul. Setelah menerima umpan indah dari Linday - yang melewati kaki Justin Hubner - ia menyundul bola dengan ujung kakinya sendiri untuk mencetak gol 2-1.

Tim tamu berusaha keras untuk mencetak gol, antara lain melalui tendangan voli apik Duijvestijn dari bola pantul, namun gol penyama kedudukan tak kunjung tercipta. Namun, Ivo Pinto harus ditarik keluar di menit-menit akhir setelah melakukan tekel keras. Kartu merah langsung pun dikeluarkan.

Dengan kemenangan ini, Heerenveen memperkuat posisinya di zona playoff. Tim asal Friesland ini berada di peringkat ketujuh dengan 47 poin, lima poin lebih banyak dari FC Groningen di peringkat kesembilan. Fortuna kini berada di peringkat kedua belas.