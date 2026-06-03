Hedwiges Maduro yakin bahwa tim nasional Belanda memiliki peluang bagus untuk melaju jauh di Piala Dunia, demikian ia sampaikan kepada ESPN. Namun, menurut mantan pemain internasional tersebut, Oranje masih kekurangan satu hal penting jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Mantan gelandang sekaligus bek yang telah membela timnas dalam 18 pertandingan ini berpendapat bahwa Oranje berpotensi tampil gemilang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Peran kunci dalam hal ini dipegang oleh pelatih kepala Ronald Koeman, yang sangat dipercaya oleh Maduro.

"Dia sangat pandai dalam mengelola tim. Dia berpengalaman dan pernah bermain di hampir semua klub Belanda," kata Maduro. "Dia masih bisa berinteraksi dengan baik di dalam tim, bisa merasakan suasana dengan baik, dan itu penting."

Mantan pemain Ajax, Valencia, dan FC Groningen ini juga menekankan bahwa Koeman memiliki hubungan yang baik dengan tim, hal yang sangat penting dalam turnamen besar. "Sebagai pelatih tim nasional, Anda harus menciptakan kesatuan dalam waktu singkat, dan dia mampu melakukannya. Para pemain kunci semua mendukungnya. Dan jika mereka merasa nyaman, kita juga punya peluang."

Maduro pun menilai peluang Oranje cukup tinggi, sebagian karena ia menggambarkan tim ini sebagai 'stabil'. Namun, ia juga memberikan catatan. "Di luar negeri, orang-orang menghargai sejauh mana kita selalu melangkah. Bagi negara lain, sangat sulit untuk mengalahkan kita, meski kita juga tidak mudah mengalahkan negara-negara 'lebih kecil'."

Terutama kemampuan untuk membuka kebuntuan dalam pertandingan, tampaknya kurang. Maduro merujuk pada masa lalunya sebagai pemain internasional, ketika pemain seperti Arjen Robben dan Wesley Sneijder bisa membuat perbedaan secara individu.

"Kami memiliki pertahanan yang solid dan lini tengah yang baik, tetapi di lini depan mungkin tidak memiliki kualitas yang dimiliki negara lain. Jika pertandingan terkunci, sebenarnya Anda membutuhkan seorang Robben dengan aksi individu, atau seorang Sneijder yang bisa mencetak gol ke sudut gawang dengan mudah. Generasi ini sedikit kurang dalam hal itu, tetapi ada stabilitas. Kami memiliki tim yang sangat solid, yang sulit dikalahkan," demikian kesimpulannya.