Hedwiges Maduro: “Dia selalu bilang bahwa Ronald Koeman itu benar-benar gila!”

Hedwiges Maduro membagikan kisahnya tentang masa-masa bersama Ajax dalam siaran khusus VERSUZ yang bekerja sama dengan Dienst Justitiële Inrichtingen. Gelandang tersebut menceritakan bahwa salah satu kiper Ajax menjadi sangat marah ketika para pemain mencoba melakukan tendangan Panenka dalam sesi latihan.

“Kiper harus sedikit gila. Kalau lihat bagaimana mereka kadang-kadang terjun habis-habisan ke bola saat berduel dengan penyerang, itu butuh nyali yang besar,” jawab Maduro saat ditanya tentang kiper-kiper aneh dalam kariernya.

“Tapi salah satu yang paling aneh yang pernah saya alami adalah Erik Heijblok di Ajax,” lanjut mantan pelatih Almere City itu. “Setelah latihan, kami kadang-kadang masih berlatih tendangan penalti. Jika kamu melakukan tendangan chip, dia jadi benar-benar gila. Dia lalu berlari keluar dengan marah, menendang bola ke arahmu, hal-hal seperti itu.”

“Pada suatu saat kami menganggapnya lucu, jadi kami sengaja menggodanya. Dalam latihan penyelesaian akhir, kami bergantian menendang ke sudut kiri dan kanan. Saat dia mulai lelah, kami melakukan chip. Dia benar-benar menjadi gila,” tutup mantan gelandang yang pernah bermain untuk Valencia dan Sevilla ini. Dia juga menceritakan dalam episode tersebut tentang bagaimana konflik antara Ronald Koeman dan Joaquín Sánchez bermula di Valencia. Ikon klub itu kehilangan posisinya setelah dia terlambat datang dan penggantinya langsung mencetak gol di pertandingan pertama. Mantan pemain sayap itu masih belum memaafkan pelatih timnas Belanda saat ini, kata Maduro: “Dia masih mengatakan di setiap wawancara bahwa dia benar-benar gila!”

Maduro saat ini tidak lagi aktif sebagai pelatih.









“Anda akan membimbing sekelompok narapidana di ruang kerja. Tugasnya terutama adalah memotivasi dan membimbing. Apa yang harus dimiliki seseorang jika ingin menjadi rekan kerja saya? Anda harus bersedia membantu orang lain dan memiliki empati. Anda harus memberikan mereka alat bantu agar mereka bisa keluar dalam kondisi yang lebih baik daripada saat mereka masuk.”

