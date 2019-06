Serge Gnabry Jadi Pemain Terbaik Bayern Munich, Hector Bellerin Ejek West Bromwich Albion & Tony Pulis

Mengucapkan selamat pada Serge Gnabry yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik musim ini, bek kanan Hector Bellerin mengejek West Bromwich Albion dan mantan manajer Tony Pulis.

Pulis pernah mengatakan Gnabry tidak berada di level yang dibutuhkan untuk memperkuat setelah dipinjamkan oleh Arsenal pada musim panas 2015.

Pada saat itu Gnabry sudah beberapa kali memperkuat Arsenal setelah melakukan debut senior pada 2012/13 dan mendapatkan gol perdananya untuk tim senior pada musim berikutnya ke gawang Swansea.

Sayang, cedera lutut membuat perkembangannya terhambat hingga dipinjamkan dengan tujuan menambah menit bermain dan mengembalikan kondisinya, sayang dia tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan di bawah arahan Pulis.

The Baggies hanya memainkan Gnabry di tiga pertandingan, satu dari bench di Liga Primer dan dua kali jadi starter di Carabo Cup sebelum mengirimnya berlatih bersama tim muda.

Kegagalan tersebut membaut Gnabry yakin meninggalkan Inggris adalah pilihan tepat dan dia jatuh ke pelukan .

Di musim perdana Gnabry gemilang dengan mengemas 11 gol hingga menarik minat dari Bayern Munich yang kemudian memboyongnya semusim kemudian.

Not good enough to play for West Brom though🙄🙄 Congrats my bro I always knew you were the best 🌟@SergeGnabry https://t.co/dTYrcPjRay