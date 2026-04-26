Hearts menjalani hari yang luar biasa berkat kemenangan dramatis dalam derby dan kekalahan Rangers FC

Dengan empat putaran tersisa di Liga Utama Skotlandia, Hearts berhasil meraih tiga poin yang sangat penting dalam perebutan gelar juara nasional. Blair Spittal mencetak gol penentu kemenangan 1-2 menjelang akhir pertandingan dalam derby melawan Hibernian yang hanya bermain dengan sembilan pemain. Pemuncak klasemen Hearts kini unggul tiga poin dari Celtic dan empat poin dari Rangers FC, yang sebelumnya pada hari yang sama secara mengejutkan kalah dari Motherwell (2-3). Delapan hari lagi, Hearts akan menjamu Rangers.

Hibernian - Hearts 1-2

Derby Edinburgh ini dimulai dengan sangat seru seperti yang diharapkan, dan belum genap tujuh menit Hearts harus mengejar ketertinggalan, ketika Martin Boyle mencetak gol sundulan dari umpan silang tajam: 1-0.

Tujuh menit kemudian, Hearts mendapat keberuntungan berupa kartu merah bagi kiper Hibs, Raphael Sallinger, yang harus keluar lapangan setelah menyentuh bola dengan tangannya di luar kotak penalti.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, masalah bagi Hibernian semakin memburuk ketika bek mantan Borussia Dortmund, Felix Passlack, menerima kartu kuning keduanya dalam pertandingan tersebut. Pada menit ke-65, Hearts akhirnya menyamakan kedudukan, meskipun hal itu membutuhkan gol bunuh diri dari Warren O’Hara.

Dalam setengah jam sisa pertandingan, Hearts berjuang habis-habisan untuk meraih tiga poin krusial, namun meski unggul jumlah pemain, skor tetap 1-1 untuk waktu yang lama. Pada menit ke-86, gol akhirnya tercipta saat Spittal mencetak gol ke sudut dekat dan memicu euforia di kalangan suporter yang ikut serta: 1-2.

Rangers FC - Motherwell 2-3

Rangers memasuki pertandingan dengan penuh percaya diri berkat empat kemenangan beruntun, namun masalah besar muncul di Ibrox bahkan sebelum pertandingan genap setengah jam. Lukas Fadinger dan Emmanuel Longelo membawa skor menjadi 0-2 dalam waktu 25 menit.

Rangers harus bereaksi dan berhasil melakukannya setelah jeda melalui gol dari Chermiti dan Nicolas Raskin, sehingga Rangers masih memiliki waktu dua puluh menit untuk membalikkan keadaan. Namun, hal itu tidak berhasil dan pada menit kesembilan puluh, Motherwell bahkan kembali unggul melalui gol kedua Longelo: 2-3.