Hearts mengecam insiden penonton yang menyerbu lapangan di Celtic Park; sebelumnya, Slavia telah dijatuhi hukuman berat

Sabtu lalu, Celtic mengalahkan Hearts dengan skor 3-1 dan dinobatkan sebagai juara Skotlandia untuk ke-56 kalinya. Ketika para pendukung Celtic menyerbu lapangan setelah pertandingan usai, para pemain dan staf Hearts dilaporkan mengalami serangan fisik dan verbal. Klub tersebut kini telah menghubungi kepolisian Skotlandia.

Di situs klub Skotlandia tersebut, terdapat pernyataan mengenai insiden di Celtic Park. “Heart of Midlothian mengecam keras insiden memalukan tersebut. Insiden tersebut kembali mencoreng nama baik sepak bola Skotlandia.”

Dalam video yang beredar di X, terlihat bagaimana para pemain Hearts diserang baik secara fisik maupun verbal. Kapten Lawrence Shankland harus diantar keluar lapangan oleh petugas keamanan, setelah dilaporkan dipukul oleh seorang pendukung Celtic.

Hearts menyebut laporan tentang kekerasan fisik dan verbal yang serius sangat mengkhawatirkan. “Kami menyelidiki hal ini secara menyeluruh dan sedang berdiskusi dengan Kepolisian Skotlandia. Saat ini kami tidak akan memberikan pernyataan lebih lanjut, kecuali bahwa sangat tidak dapat diterima bahwa para pemain dan staf kami terjebak dalam situasi ini.”

Tim asuhan pelatih Derek McInnes memutuskan untuk langsung kembali ke Edinburgh dan langsung naik bus dengan mengenakan seragam pertandingan. “Mengingat suasana yang mengancam dan menakutkan di stadion, seluruh staf kami tidak punya pilihan lain selain segera pergi.” Keamanan staf dan skuad menjadi prioritas utama bagi Hearts.

Hearts akhirnya kehilangan gelar juara dengan cara yang menyakitkan, setelah memimpin klasemen Liga Utama Skotlandia sejak Oktober. Celtic mengalami musim yang bergejolak, tetapi berhasil meraih gelar juara liga Skotlandia kelima berturut-turut pada putaran terakhir.

Minggu lalu, Slavia Praha dijatuhi sanksi berat akibat kericuhan yang terjadi pada menit-menit akhir pertandingan melawan Sparta Praha. Komisi Disiplin menjatuhkan hukuman kekalahan 0-3 sesuai peraturan kepada Slavia, sehingga penentuan juara pun ditunda. Di Praha pun, lapangan diserbu oleh para pendukung.