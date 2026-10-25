Head of Football baru AC Milan, Ambrosini: "Melihat struktur klub dan cara kerjanya, saya tidak menyangka mereka akan memilih sosok asal Italia"

"Di klub seperti Milan, pilihan jatuh pada orang Italia bukanlah sesuatu yang pasti. Melihat struktur klub dan cara kerjanya, saya tidak menyangka mereka akan memilih sosok Italia. Saya pikir Amorim perlu berada

dekat

dengan seseorang. Saya tidak tahu dinamika di dalamnya, tetapi kesan saya, selalu dia yang berbicara dalam segala situasi. Jika ada seseorang yang bisa diajak bicara pada masa sulit, beban psikologisnya juga akan sedikit berkurang. Lalu, dari sisi teknis, entah orang Italia atau bukan, sosok itu harus bisa bekerja sama dengan pelatih." Demikian komentar Massimo Ambrosini mengenai pencarian petinggi baru Milan, dengan Krosche asal Jerman menjadi kandidat terkuat.