Hazard: Yamal mengingatkan saya pada masa-masa awal saya... dan pemain ini akan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia

Eden Hazard, mantan bintang Belgia, berbicara mengenai peluang timnas negaranya di Piala Dunia 2026, sambil menyinggung karier Lamine Yamal, pemain Barcelona dan timnas Spanyol.

Hazard mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "Marca": "Kami memiliki banyak talenta, dan Belgia bisa mengejutkan semua orang serta melaju ke babak-babak akhir di Piala Dunia; saya percaya pada mereka. Kami memiliki perpaduan yang baik antara pemain muda dan berpengalaman. Sayangnya, kedua bersaudara Hazard tidak ada di sini... tapi tentu saja saya berharap mereka bisa meraih gelar juara."

Ia melanjutkan: “Thibaut Courtois adalah yang terbaik. Saya pernah berkesempatan bermain bersamanya, dan dia juga pernah bermain bersama saya. Emiliano Martínez adalah kiper yang sangat bagus, tetapi Courtois berada di level yang lebih tinggi. Dia adalah kiper terbaik di dunia, dan dia telah membuktikannya berulang kali pada momen-momen paling krusial.”

Dia melanjutkan: “Dia bertubuh tinggi, memiliki reaksi yang luar biasa, dan juga sangat hebat dalam mengolah bola dengan kakinya. Jangan lupa bahwa berkat dia, kami berhasil mengalahkan Jepang pada tahun 2018.”

Belgia akan bertanding melawan Spanyol besok di perempat final Piala Dunia, di tengah antisipasi terhadap penampilan bintang La Roja, Lamine Yamal.

Hazard mengomentari hal itu dengan mengatakan: “Lamine Yamal sedikit mengingatkan saya pada awal karier saya di dunia sepak bola. Saya kira-kira seusia dengannya, dan semua orang menaruh harapan besar pada saya. Namun pada akhirnya, jika dia menikmati bermain di lapangan seperti yang dilakukannya, saya yakin dia akan tampil luar biasa di Piala Dunia.”

Dia melanjutkan: “Dia adalah tipe pemain yang disukai orang-orang untuk ditonton. Inilah inti dari sepak bola: kesenangan dan menginspirasi para penonton.”

Dia menambahkan: “Jangan lupakan Dembélé, dia juga pemain kelas atas. Sulit untuk memprediksi. Kita akan lihat siapa yang akan memenangkan Piala Dunia. Masih ada banyak kandidat untuk penghargaan Sepatu Emas. Secara pribadi, saya lebih menyukai pemain yang menghibur, lincah, dan menikmati permainannya, tetapi di Piala Dunia kali ini, saya yakin Mbappé akan menjadi top skor turnamen ini.”

Belgia di Piala Dunia 2026

Mengenai prediksinya untuk Belgia, ia berkata: “Tentu saja saya berharap Belgia bisa mencapai final… Mengapa tidak mereka bertanding melawan Prancis lagi? Itu bisa menjadi pertandingan yang luar biasa. Tidak akan mudah, tapi saya berharap mereka mencapai final dan mungkin memenangkan Piala Dunia. Jika itu tidak terjadi, saya rasa Spanyol juga akan melaju ke babak-babak akhir, kita lihat saja nanti.”

Dia melanjutkan: “Saya tahu situasinya sulit bagi Xabi Alonso di Real Madrid karena dia tidak selalu mendapat waktu bermain yang cukup, berbeda dengan yang dialaminya di Jerman bersama Bayer Leverkusen. Liga Premier Inggris juga sulit, tapi dia sangat mengenalnya. Saya berharap dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan.”