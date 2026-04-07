Havertz: Kami bisa meraih gelar-gelar besar... dan Raya adalah yang terbaik di dunia

Kai Havertz, pahlawan malam Arsenal, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa setelah mencetak gol penentu kemenangan, sambil menegaskan bahwa tim asal London itu telah meraih hasil penting namun pekerjaan belum selesai.

Arsenal pulang dengan kemenangan berharga tanpa balasan atas tuan rumah Sporting Lisbon, Selasa malam, dalam pertandingan yang digelar di Stadion José Alvalade pada leg pertama perempat final Liga Champions, berkat gol yang dicetak Havertz pada menit kedua tambahan waktu.

Mengenai gol kemenangan dan assist dari Gabriel Martinelli, Havertz mengatakan dalam wawancara dengan Amazon Prime: "Mencetak gol di menit-menit akhir selalu menjadi perasaan yang luar biasa, terutama di hadapan para pendukung kami. Kami telah meraih hasil yang diinginkan, namun masih banyak pekerjaan yang menanti kami pekan depan."

Menyentuh soal umpan krusial Martinelli, ia menambahkan: "Aksi yang luar biasa, anak ini memiliki kualitas yang luar biasa. Sebagai penyerang atau gelandang serang, Anda selalu menanti momen-momen seperti ini, dan dia melakukannya dengan sempurna, jadi pujiannya untuk Martinelli."

Mengenai jalannya pertandingan, bintang Jerman itu menjelaskan: "Pertandingan ini terbuka, tapi saya rasa kami mengendalikannya dengan baik di sebagian besar waktu. Sepak bola ditentukan oleh momen-momen seperti ini. Secara umum, kami menampilkan permainan yang sangat bagus dan bisa bangga pada diri sendiri. Sekarang kami akan beristirahat untuk kembali lagi pada hari Sabtu."

Mengenai pemulihan dari hasil-hasil buruk belakangan ini, Havertz mengatakan: "Tentu saja ini merupakan perubahan besar bagi kami karena kami kalah dalam dua pertandingan terakhir, jadi kami ingin mengubah arah ini hari ini dan kami berhasil melakukannya. Kami solid sebagai sebuah tim, dan masih banyak yang bisa kami berikan musim ini. Masih ada 7 pekan tersisa, kami bisa memenangkan gelar besar dan kami akan berjuang untuk itu."

Havertz mengakhiri pembicaraannya dengan pujian luar biasa untuk kiper tim, David Raya, dengan mengatakan: "Dia luar biasa. Saya rasa dia masih kurang dihargai di dunia sepak bola, tapi bagi saya, dia adalah kiper terbaik di dunia selama dua musim terakhir. Dia luar biasa, dia telah menyelamatkan kami berkali-kali dan kami sangat senang dia ada bersama kami."