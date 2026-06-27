Hattrick Norwegia tak meyakinkan Dembélé... dan mengungkap kejutan terkait performa terbaiknya

Bintang Prancis Ousmane Dembélé memimpin timnas negaranya meraih kemenangan telak atas Norwegia dengan skor 4-1, Jumat malam kemarin, setelah menampilkan permainan sepak bola kelas atas dan mencetak hat-trick pertamanya dalam karier internasionalnya bersama "Les Bleus".

Penampilan luar biasa ini tidak hanya memberi Prancis tiga poin, tetapi juga langsung membawa pemenang Ballon d’Or tersebut ke tengah persaingan sengit perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026, sehingga ia kini menyamai catatan 4 gol bersama para penyerang terbaik turnamen tersebut, seperti Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Vinícius Júnior, di belakang pemuncak daftar, bintang Argentina Lionel Messi (5 gol).

Dari segi statistik dan taktik, pertandingan Piala Dunia malam ini dinilai sebagai salah satu pertandingan paling sempurna dan sukses dalam karier internasional Dembélé, meskipun sang pemain sendiri memiliki pandangan yang berbeda dan sedikit lebih berhati-hati dalam menilai penampilan gemilangnya tersebut.

Dalam wawancaranya dengan media di zona campuran setelah pertandingan, Dembélé mengungkapkan kebahagiaannya dengan mengatakan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: "Saya sangat senang, ini adalah momen yang sangat penting dan istimewa bagi saya di Piala Dunia. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun penampilan malam ini sangat bagus, saya merasa diri saya lebih berpengaruh dan efektif dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Senegal dan Irlandia Utara (pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia)."

Bintang Prancis itu juga memperingatkan rekan-rekannya agar tetap rendah hati mengingat sulitnya babak-babak selanjutnya, sambil menambahkan dengan tegas: “Sekarang kita harus mempertahankan tingkat konsentrasi tertinggi karena pertandingan-pertandingan terpenting akan segera tiba; saya merasa dalam kondisi prima di lapangan dan bersama tim, tetapi yang terpenting selalu adalah tim dan apa yang menanti kita di pertandingan-pertandingan mendatang. Kita tidak boleh terbawa euforia atau menjadi sombong, karena pertandingan melawan Swedia nanti akan menjadi pertarungan yang rumit, dan di babak gugur segala kemungkinan bisa terjadi, oleh karena itu kita akan tetap sepenuhnya fokus.”