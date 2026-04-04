Hattrick Haaland menghancurkan Liverpool di Piala FA dan menambah tekanan pada Klopp

Arne Slot mengalami kekalahan telak bersama Liverpool pada Sabtu lalu di perempat final Piala FA. Saat bertandang ke markas Manchester City, The Reds kalah telak 4-0 tanpa daya, sebagian besar berkat hattrick dari penyerang andalan Erling Haaland. Yang lebih menyedihkan bagi Liverpool, Mohamed Salah gagal mengeksekusi penalti, meskipun saat itu pertandingan sudah hampir pasti berakhir. Dengan kemenangan ini, Manchester City memecahkan rekor dari tahun 1881 (!): tim asuhan Pep Guardiola (yang sendiri duduk di tribun karena skorsing) kini telah meraih delapan belas kemenangan beruntun di Piala FA, rekor kemenangan beruntun terbanyak sepanjang sejarah turnamen piala Inggris.

Di Etihad Stadium, ‘hanya’ ada dua pemain Belanda yang turun sebagai starter. Arne Slot menempatkan Virgil van Dijk dan Ryan Gravenberch di starting line-up. Cody Gakpo dan Jeremie Frimpong, yang baru saja absen karena cedera saat membela timnas Belanda pekan ini, memulai pertandingan dari bangku cadangan dan masuk pada babak kedua. Di Manchester City, yang dipimpin oleh asisten pelatih Pepijn Lijnders, Tijjani Reijnders masuk sebagai pengganti pada menit ke-70, sementara Nathan Aké tetap di bangku cadangan.

Pada fase awal yang menegangkan, Liverpool menguasai permainan. Hal itu berujung pada peluang emas setelah 15 menit: Giorgi Mamardashvili mengirim umpan panjang yang membuat Mohamed Salah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun pemain Mesir itu membutuhkan waktu terlalu lama dan membiarkan Abdukodir Khusanov kembali ke posisinya.

Setelah Ekitiké kembali membuang peluang emas, City bangkit. Hal itu membawa keunggulan bagi tuan rumah pada menit ke-39: Van Dijk menjatuhkan Nico O’Reilly di kotak penalti, dan Erling Haaland dengan tenang membuka skor dari titik putih. Bahkan sebelum babak pertama berakhir, City kembali mencetak gol, saat Haaland dengan sangat cerdik mengubah umpan silang menjadi gol: 2-0. Pukulan telak bagi Slot, yang harus melakukan perbaikan di ruang ganti saat istirahat.

Segera setelah babak kedua dimulai, City memastikan keunggulan mereka. Pada menit ke-50, Cherki mengirim umpan panjang kepada Semenyo, yang dengan tenang menyelesaikannya dan mengubah skor menjadi 3-0. Liverpool benar-benar kehilangan arah dan tidak lagi mampu mengendalikan permainan tuan rumah.

Tak lama kemudian, Haaland melengkapi hat-trick-nya setelah serangan indah dari sayap kiri. Melalui Doku dan O’Reilly, bola sampai ke striker tersebut, yang mencetak gol melalui tiang gawang: 4-0. Dengan demikian, pertandingan telah diputuskan secara definitif dan Etihad Stadium bersiap menyambut fase akhir yang santai.

Pada setengah jam terakhir, tidak banyak hal penting yang terjadi, meskipun Liverpool masih mendapat peluang emas untuk mencetak gol hiburan. Salah mendapat kesempatan menendang dari titik penalti, namun upayanya digagalkan oleh James Trafford. City kemudian mengakhiri pertandingan dengan mudah dan meraih kemenangan meyakinkan.