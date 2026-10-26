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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Hati saya menjagokan Harry Kane!” Peraih Ballon d’Or Michael Owen memasukkan kapten Inggris itu dalam daftar tiga favoritnya untuk penghargaan edisi 2026

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Mantan pemain timnas Inggris Michael Owen mengungkapkan kandidat terkuat versinya untuk meraih Ballon d'Or 2026, dengan kapten Inggris Harry Kane berada di urutan teratas. Pemenang edisi 2001 itu mengaku sangat ingin melihat rekan senegaranya mengikuti jejaknya dengan meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola tersebut.

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Owen dukung Kane untuk meraih kesuksesan bagi Inggris

Owen masih menjadi pemain Inggris terakhir yang dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Ia meraih pencapaian itu 25 tahun lalu setelah menjalani musim yang sensasional bersama Liverpool. Menjelang seremoni 2026 di London Palladium, mantan penyerang itu mengungkapkan keinginan kuat untuk akhirnya melihat pemain dari negaranya mengikuti jejaknya. Saat membahas deretan talenta saat ini, Owen menyebut penyerang Bayern Munich yang terus memecahkan rekor di Bundesliga sebagai pilihan pribadinya.

Ketika membahas persaingan memperebutkan Bola Emas, Owen menegaskan pandangannya mengenai peluang kapten Inggris itu meraih trofi tersebut. “Tentu saja, hati saya memilih Kane. Saya ingin ada sesama pemain Inggris yang menyusul,” ujar Owen kepada DAZN saat menilai kandidat terdepan untuk penghargaan 2026.

Peluang Mbappe dan Yamal

Meski berharap Kane menang, Owen mengakui bahwa bintang Real Madrid Kylian Mbappe tetap menjadi pesaing tangguh. Pemain Prancis itu kerap gagal menjadi pemenang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi catatan individunya tetap tak tertandingi di seluruh Eropa.

“Mbappe memang belum benar-benar memenangi apa pun dalam hal trofi tim, tetapi ia pencetak gol terbanyak di La Liga, pencetak gol terbanyak di Liga Champions, dan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Ini adalah penghargaan individu,” jelas Owen. Selain dua pemain tersebut, pria berusia 46 tahun itu juga menunjuk sensasi remaja Barcelona, Lamine Yamal, sebagai ancaman nyata. Memuji penampilan pemain muda itu, Owen menambahkan: “Setiap kali saya menontonnya bermain, saya hampir jatuh dari sofa. Dia memang sebagus itu, bukan?” Daftar kandidat memadukan para legenda veteran dan bintang-bintang muda paling cemerlang di sepakbola, termasuk Yamal.

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Langkanya peraih Bola Emas

Persaingan memperebutkan Ballon d'Or menjadi jauh lebih sulit dalam dua dekade terakhir akibat dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Owen mengenang bagaimana dominasi keduanya atas penghargaan itu menjadikannya trofi paling sulit diraih dalam olahraga profesional.

“Itu pasti trofi paling langka di dunia, bukan? Messi dan Ronaldo begitu mendominasi sehingga kesempatan untuk meraihnya sekarang sangat sedikit,” ujar Owen. Ia menutup analisisnya dengan mengerucutkan persaingan menjadi tiga pilihannya, seraya memperkirakan bahwa pemenang akhirnya kemungkinan besar berasal dari trio Kane, Mbappe, dan Yamal.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”