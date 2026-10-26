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Mantan pemain timnas Inggris Michael Owen mengungkapkan kandidat terkuat versinya untuk meraih Ballon d'Or 2026, dengan kapten Inggris Harry Kane berada di urutan teratas. Pemenang edisi 2001 itu mengaku sangat ingin melihat rekan senegaranya mengikuti jejaknya dengan meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola tersebut.

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Owen dukung Kane untuk meraih kesuksesan bagi Inggris

Owen masih menjadi pemain Inggris terakhir yang dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Ia meraih pencapaian itu 25 tahun lalu setelah menjalani musim yang sensasional bersama Liverpool. Menjelang seremoni 2026 di London Palladium, mantan penyerang itu mengungkapkan keinginan kuat untuk akhirnya melihat pemain dari negaranya mengikuti jejaknya. Saat membahas deretan talenta saat ini, Owen menyebut penyerang Bayern Munich yang terus memecahkan rekor di Bundesliga sebagai pilihan pribadinya.

Ketika membahas persaingan memperebutkan Bola Emas, Owen menegaskan pandangannya mengenai peluang kapten Inggris itu meraih trofi tersebut. “Tentu saja, hati saya memilih Kane. Saya ingin ada sesama pemain Inggris yang menyusul,” ujar Owen kepada DAZN saat menilai kandidat terdepan untuk penghargaan 2026.

Peluang Mbappe dan Yamal

Meski berharap Kane menang, Owen mengakui bahwa bintang Real Madrid Kylian Mbappe tetap menjadi pesaing tangguh. Pemain Prancis itu kerap gagal menjadi pemenang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi catatan individunya tetap tak tertandingi di seluruh Eropa.

“Mbappe memang belum benar-benar memenangi apa pun dalam hal trofi tim, tetapi ia pencetak gol terbanyak di La Liga, pencetak gol terbanyak di Liga Champions, dan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Ini adalah penghargaan individu,” jelas Owen. Selain dua pemain tersebut, pria berusia 46 tahun itu juga menunjuk sensasi remaja Barcelona, Lamine Yamal, sebagai ancaman nyata. Memuji penampilan pemain muda itu, Owen menambahkan: “Setiap kali saya menontonnya bermain, saya hampir jatuh dari sofa. Dia memang sebagus itu, bukan?” Daftar kandidat memadukan para legenda veteran dan bintang-bintang muda paling cemerlang di sepakbola, termasuk Yamal.

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Langkanya peraih Bola Emas

Persaingan memperebutkan Ballon d'Or menjadi jauh lebih sulit dalam dua dekade terakhir akibat dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Owen mengenang bagaimana dominasi keduanya atas penghargaan itu menjadikannya trofi paling sulit diraih dalam olahraga profesional.

“Itu pasti trofi paling langka di dunia, bukan? Messi dan Ronaldo begitu mendominasi sehingga kesempatan untuk meraihnya sekarang sangat sedikit,” ujar Owen. Ia menutup analisisnya dengan mengerucutkan persaingan menjadi tiga pilihannya, seraya memperkirakan bahwa pemenang akhirnya kemungkinan besar berasal dari trio Kane, Mbappe, dan Yamal.