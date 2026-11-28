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Gelandang Tottenham Hotspur Mateus Fernandes mengejutkan para suporter dengan mengaku akan kembali ke Sporting “sekarang juga” jika mengikuti kata hatinya. Pemain timnas Portugal itu baru tiba di Tottenham Hotspur Stadium pada Juli, tetapi sudah mengungkapkan betapa kuat ikatan emosionalnya dengan mantan klubnya di Lisbon.

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Fernandes ungkap kerinduannya pada Lisbon

Meski telah menandatangani kontrak lima tahun di London utara setelah transfer senilai £85 juta dari West Ham United , pemain berusia 22 tahun itu masih merindukan klub tempatnya menimba ilmu sejak kecil. Berbicara kepada stasiun televisi Portugal Sport TV, seperti dikutip talkSPORT, Fernandes mengungkapkan bahwa teman-temannya kerap bertanya apakah ia akan kembali ke Lisbon suatu hari nanti.

Meski hatinya ingin langsung membawanya kembali ke Portugal, ia juga menyoroti beratnya tekanan mental yang ia tanggung selama periode sebelumnya di sana. Saat membandingkan budaya sepakbola Portugal dengan kehidupannya di Inggris, ia menjelaskan bahwa hubungan pribadinya dengan orang-orang di klub membuat ekspektasi semakin tinggi.

Gelandang itu kenang besarnya tekanan di Alvalade

Menanggapi pertanyaan orang-orang terdekatnya, Fernandes mengatakan kepada Sport TV bahwa bermain di Alvalade menghadirkan tekanan yang belum pernah ia rasakan di tempat lain.

“Teman-teman saya sering bertanya, ‘Apakah kamu mau bermain untuk Sporting lagi?’” katanya. “Saya menjawab bahwa, jika mengikuti kata hati, saya mau. Namun, tekanan yang saya rasakan saat bermain untuk Sporting di Alvalade, mungkin sebagian karena saat itu saya merasa belum cukup siap, adalah tingkat tekanan yang belum pernah saya alami di tempat lain sepanjang hidup saya.

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“Sejak kecil, kita sangat dipengaruhi oleh budaya. Dalam hal sepakbola, olahraga ini punya arti penting di negara kami. Saya rasa saya memberi tekanan besar pada diri sendiri karena saya bermain untuk Sporting, saya mengenal orang-orang di sana, dan saya punya teman-teman di klub itu.”

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Meski membandingkan pola pikir tersebut dengan yang ada di Inggris, ia menegaskan bahwa ikatan emosionalnya tetap kuat. “Jadi, ada sedikit perbedaan pola pikir dibandingkan dengan Inggris,” tambahnya. “Saya tidak pernah mengalami tekanan seperti itu. Saya rasa ini juga ada kaitannya dengan budaya sepakbola. Namun, tentu saja, jika mengikuti kata hati, saya akan kembali ke Sporting sekarang juga.”

Dari akademi Sporting hingga menjadi bintang Spurs senilai £85 juta

Fernandes menghabiskan delapan tahun di Sporting setelah bergabung dengan akademinya dari Olhanense pada 2016. Ia rutin bermain untuk tim junior dan tim cadangan. Meski hanya tampil sepuluh kali bersama tim utama, ia turut meraih dua gelar liga bersama klub besar Portugal tersebut.

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Masa peminjamannya di Estoril pada 2023/24, saat ia mencetak satu gol dan tiga assist dalam 35 pertandingan, membawanya pindah ke Southampton pada 2024. Sejak meninggalkan Portugal, ia telah mencatatkan 83 penampilan di Liga Primer dan menjalani debut bersama tim nasionalnya.

Peran penting di bawah De Zerbi jelang laga melawan Sunderland

Terlepas dari pengakuannya yang bernada nostalgia, Fernandes tetap menjadi pemain penting bagi Roberto De Zerbi menjelang lawatan ke markas Sunderland pada Minggu. Ia telah tampil 13 kali di semua kompetisi musim ini dan menyumbang tiga assist, tetapi masih menantikan gol pertamanya untuk Spurs.

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Menjadi starter dalam empat pertandingan liga terakhir Tottenham, ia membantu timnya menjalani periode dengan hanya satu kekalahan dalam enam laga, termasuk tiga kemenangan kandang beruntun. Jika kembali dimainkan melawan Sunderland, ia mendapat kesempatan lain untuk menjaga momentum dan akhirnya mencetak gol pertamanya bagi Tottenham.