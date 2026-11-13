"Hati nurani saya tenang": Pochettino ungkap rahasia kepergian mendadaknya dari timnas Amerika Serikat

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Dengan kata-kata penuh haru dan air mata yang tak mampu disembunyikannya, Mauricio Pochettino berpamitan dengan timnas Amerika Serikat, mengumumkan dimulainya babak baru dalam karier kepelatihannya, setelah Manchester United pada hari Jumat ini mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih baru tim, sehingga mengakhiri dua tahun kerja sama dengan Amerika Serikat.

Iklan

Keputusan untuk pergi bukanlah hal yang mudah bagi pelatih asal Argentina itu, yang akan memimpin timnas Amerika Serikat dalam dua laga terakhirnya melawan Haiti di perempat final CONCACAF Nations League, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 18 November, sebelum ia berkemas menuju Inggris untuk menangani salah satu klub terbesar di dunia.

Sebelum kedua laga penentu tersebut, Pochettino tampil di hadapan media untuk menjelaskan keputusannya, berpamitan kepada para pendukung timnas Amerika Serikat, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan besar yang ia terima selama dua tahun terakhir, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh jaringan "Sky Sport" dan sarat dengan kejujuran serta emosi.

Pochettino berkata, dalam kata-kata yang merangkum besarnya tantangan emosional yang ia alami: "Saya ingin berterima kasih kepada para pendukung atas dukungan mereka. Ini adalah masa yang sulit, dan keputusan ini tidak mudah, justru sebaliknya."

Ia menambahkan: "Ini adalah hal yang sangat rumit, tetapi pada saat yang sama, saya antusias dengan langkah baru ini. Saat ini saya fokus pada laga berikutnya karena laga ini penting bagi federasi. Sepak bola berkembang sangat cepat, dan kita harus terus melangkah maju, tetapi saya akan selalu menghargai kenangan yang menyatukan kita. Banyak hal telah terjadi selama dua tahun ini, kalian akan selalu ada di hati saya, sulit menemukan orang-orang yang begitu tulus seperti kalian. Federasi berada di tangan yang tepercaya."

Iklan Iklan

Pelatih asal Argentina itu juga mengungkap rincian kepergiannya, menegaskan bahwa para pemain dan staf teknis telah mengetahui situasinya sejak awal, dan bahwa keterbukaan menjadi ciri dari fase ini: "Kami selalu terbuka dan membahas segala hal. Kemarin, ketika situasi mulai membaik, kami mengadakan pertemuan dengan para pemain dan staf teknis, dan semua orang memahami keputusan ini."

Topik Terkait

Pelatih asal Argentina itu melanjutkan: "Kesepakatan antara Manchester United dan Amerika Serikat memungkinkan kami mencapai solusi, mengingat pentingnya dua laga mendatang."

Pochettino berbicara tentang hubungan kemanusiaan yang terjalin antara dirinya dan timnas Amerika Serikat, di luar bahasa angka dan hasil, sambil berkata dengan nada yang jelas terharu: "Sebelum menjadi profesional, kita adalah manusia. Ikatan emosional yang kami bangun selama dua tahun terakhir adalah bukti terbaik dari kasih sayang dan rasa hormat yang saling menguatkan. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan mewakili timnas ini. Sekarang kita harus fokus pada dua laga mendatang, ini adalah akhir yang wajar dari hubungan kami."

Iklan

Mantan pelatih Espanyol, Tottenham, dan Paris Saint-Germain itu menegaskan bahwa ia pergi dengan hati nurani yang tenang, karena ia telah meletakkan fondasi yang dibutuhkan untuk masa depan timnas Amerika Serikat, sembari menyebutkan bahwa tim ini memiliki modal besar untuk bersaing di level tertinggi: "Kami memiliki fondasi yang baik untuk terus berkembang."

Ia menambahkan: "Kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas yang baik, yang memadukan pengalaman dan usia muda, serta memiliki kemampuan untuk berkembang secara pesat. Kami telah meletakkan fondasi yang dibutuhkan untuk bersaing, sebagaimana kami tunjukkan pada Piala Dunia terakhir. Kami memiliki modal dasar, dan sekarang kita harus mendukung para pemain."

Iklan

Ia juga menjelaskan bahwa filosofinya tidak hanya didasarkan pada rencana taktis, melainkan pada pembangunan jiwa satu tim, sesuatu yang ia harapkan dapat ia bawa ke petualangan barunya di Inggris: "Rahasia dari pengaruh positif terletak pada sisi kemanusiaan. Anda harus tegas ketika diperlukan, tetapi Anda juga harus menjadi manusia yang baik. Saya berharap hal itu akan terjadi di Manchester United."

Pochettino menutup pembicaraannya dengan keterusterangan yang menjadi ciri khasnya, mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya puas dengan penampilannya, tetapi ia menekankan bahwa kesempatan melatih Manchester United tidak datang dua kali: "Ketika Anda mendapatkan kesempatan seperti yang ada di Manchester United, Anda tidak bisa menolaknya."

Iklan

Dan dengan semakin dekatnya jadwal dua laga melawan Haiti, para penggemar Manchester United menantikan kedatangan pelatih asal Argentina itu ke Old Trafford, dengan harapan Pochettino dapat mengembalikan tim ke posisi semestinya di antara raksasa-raksasa Eropa, setelah bertahun-tahun mencari stabilitas dan identitas.