Di saat dampak kasus pelanggaran keuangan Manchester City terus memanas, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menemukan dirinya menghadapi pertanyaan langsung terkait masa kerjanya di dalam klub di bawah kepemimpinan Pep Guardiola. Meski berupaya menghindari membahas rincian kasus tersebut, jawabannya datang dalam satu kata yang mengungkap sikapnya dengan jelas: "Ya, hati nurani saya tenang".

Arteta bekerja sebagai asisten Guardiola antara tahun 2016 dan 2019, yakni periode yang tercakup dalam penyelidikan terkait pelanggaran aturan Liga Primer Inggris, dan komisi independen menyimpulkan terbuktinya pelanggaran selama periode tersebut, menurut laporan yang dikeluarkan dalam kasus itu, sementara Manchester City mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak keputusan tersebut dikeluarkan, pelatih Arsenal menegaskan dalam pernyataan yang dikutip lembaga penyiaran Inggris "BBC" pentingnya menghormati proses hukum, menolak mengomentari rincian kasus sebelum banding diputuskan.

Namun ketika kepadanya diajukan pertanyaan langsung mengenai perasaan tenangnya terhadap masa kerjanya di Manchester City, ia menjawab singkat: "Ya", dalam jawaban yang mencolok, sebelum menolak menjawab pertanyaan lain mengenai apakah ia pernah berbicara dengan Guardiola tentang kasus tersebut, dengan mengatakan: "Saya lebih memilih tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini".

Mengenai tuduhan terkait pembuatan kontrak fiktif oleh klub dengan sejumlah mitra komersial untuk menyembunyikan fakta pendapatannya, Arteta berkata: "Saya sepenuhnya memahami pertanyaan tersebut, tetapi sangat penting untuk menghormati proses dan jadwal waktunya. Kasus ini belum diputuskan karena adanya banding, dan sikap saya, dan saya rasa itu juga sikap klub, adalah tidak memberikan komentar lebih lanjut hingga perkara ini sepenuhnya diselesaikan".

Arteta juga menolak menentukan apakah banding dan sanksi yang mungkin dijatuhkan seharusnya diputuskan selama musim ini demi menjaga integritas kompetisi, dan hanya menegaskan kepercayaannya pada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola kasus tersebut, dengan mengatakan: "Ada orang-orang yang bertanggung jawab atas proses ini dan atas pengambilan keputusan yang tepat, dan saya yakin perkara ini akan diselesaikan dengan cara yang semestinya. Kita harus percaya pada hal itu".

Dalam konteks lain, pelatih asal Spanyol itu menegaskan keyakinannya 100% bahwa Liga Primer Inggris masih yang terbaik di dunia.

Arsenal bersiap menghadapi Leeds United, penghuni peringkat kelima, hari Sabtu ini di Stadion Emirates, dalam pertandingan yang mereka harapkan dapat melanjutkan persaingan untuk puncak klasemen, karena mereka tertinggal tiga poin dari Manchester City yang memimpin.