Hatem Al-Tarabulsi: Maroko berhasil mengatasi rasa takut... dan pelatih Portugal terjebak dalam "kompleks nama"

Hatem Trabelsi, mantan bintang Ajax asal Tunisia, menyampaikan pandangannya mengenai persaingan yang ketat yang mendominasi banyak pertandingan di edisi Piala Dunia kali ini, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pada putaran pertama babak penyisihan grup, sejumlah tim tampil menonjol, meskipun prediksi awal tidak menguntungkan mereka, seperti Mesir, Qatar, Jepang, Cape Verde, dan Republik Demokratik Kongo.

Selain itu, banyak tim yang tampil baik meskipun kalah dari tim-tim yang diunggulkan untuk memperebutkan gelar juara.

Al-Tarabulsi mengatakan di studio analisis pertandingan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, di saluran "beIN Sports", hari Rabu ini: "Ketika kita menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut, kita harus memberikan apresiasi kepada timnas Maroko."

Ia menjelaskan: “Maroko telah menembus hambatan rasa takut berkat pencapaiannya di Piala Dunia 2022, yaitu lolos ke semifinal, dengan mengalahkan tim-tim besar di dunia sepak bola.”

Al-Tarabulsi melanjutkan: “Tim-tim kini menjalani pertandingan dengan rasa takut yang tidak sebanding dengan yang terjadi di masa lalu, dan karena itu Anda akan melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu secara bertahap memudar.”

Ia menambahkan: “Kongo memulai pertandingan dengan rasa takut hingga Portugal mencetak gol, dan ketika Portugal tidak mencetak gol kedua, Kongo bermain lebih baik dan berhasil menyamakan kedudukan.”

Mengenai hasil imbang 1-1 melawan Portugal, serta kehilangan dua poin berharga, ia berkomentar: “Roberto Martínez memiliki masalah dalam memilih pemain, baik saat melatih Portugal maupun sebelumnya.”

Dia melanjutkan: “Ketika melatih tim yang diisi nama-nama besar, masalah pun muncul, dan hal itu terlihat hari ini dalam pergantian pemainnya saat melawan Kongo, di mana dia terlalu terpaku pada nama-nama pemain.”

Dan ia menyimpulkan: “Di Argentina, 10 pemain bermain untuk Messi. Martinez seharusnya mengembangkan permainan Portugal dengan cara yang sama dan membuat 10 pemain bermain untuk Ronaldo, yang hari ini tidak menunjukkan apa-apa.”