Bayern Munich menghancurkan benteng tamunya, Union Berlin, dengan tujuh gol tanpa balas (7-0) dalam pesta sepak bola yang berlangsung di Stadion "Allianz Arena" pada Jumat malam ini, dalam laga pekan keempat Liga Jerman.

Dengan kemenangan telak ini, raksasa Bavaria itu untuk sementara duduk di puncak klasemen Bundesliga setelah mengoleksi 10 poin, sementara krisis Union Berlin kian memburuk dengan poin yang terhenti di angka satu saja di posisi keenam belas.

Jamal Musiala membuka pesta gol Bayern pada menit ke-18 lewat tembakan keras dari tepi kotak penalti yang bersarang di gawang, sebelum Michael Olise mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-38 usai dilanggar oleh bek Roth, yang kemudian dieksekusi dengan sukses oleh pemain Inggris Harry Kane melalui tembakan keras ke sisi kiri penjaga gawang, sekaligus mencatatkan gol ke-100 miliknya di Bundesliga.

Menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-43, Olise menambah gol ketiga lewat tembakan istimewa dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut sempit gawang.

Raksasa Bavaria itu melanjutkan dominasi langsungnya di babak kedua; Olise mengirim umpan silang matang dari sisi kanan pada menit ke-54 yang disambut sundulan keras oleh Kane ke dalam gawang, mencatatkan gol keempat.

Pada menit ke-70, Al-Saibari menerima umpan dari Alphonso Davies, lalu mengecoh pertahanan Union Berlin dan berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang, kemudian menembak dengan cerdik ke dalam gawang untuk mengumumkan gol kelima dalam laga ini, yang merupakan gol pertamanya dengan kostum raksasa Bavaria pada pertandingan ketujuh yang dijalaninya di seluruh ajang musim ini sejak kepindahannya ke klub Jerman itu pada musim panas.

Pertunjukan serangan yang menghancurkan itu makin lengkap dengan penampilan luar biasa pemain Prancis Olise yang mencetak gol keenam pada menit ke-73 setelah memanfaatkan umpan terobosan panjang, berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang dan mengecohnya sebelum bola bersarang di gawang usai membentur tiang.

Olise tak mau melewatkan kesempatan mencatatkan hat-trick lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi penjaga gawang pada menit ke-76, mencetak gol ketujuh bagi Bayern, hingga laga berakhir dengan kemenangan telak berskor (7-0).

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