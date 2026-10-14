Paris Saint-Germain mengakhiri babak pertama laga melawan tuan rumah Manchester City, pada pekan kedua fase liga Liga Champions, dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Tiga gol Paris dicetak oleh Desire Doue (menit 13), Ousmane Dembele (menit 15), dan Vitinha (menit 32).

Hasil tersebut menjadi kejutan besar bagi para suporter Manchester City, yang menyatakan dukungan mereka kepada klub dalam laga hari ini, setelah krisis vonis pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Menurut jaringan "Stats du Foot", Paris Saint-Germain menjadi tim tercepat kedua yang unggul dengan selisih 3 gol atas Manchester City di Liga Champions (32 menit), setelah Liverpool di Stadion "Anfield" pada 4 April 2018 (setelah 31 menit).

Pertemuan tersebut terjadi pada leg pertama perempat final Liga Champions, dan Liverpool saat itu menang tiga gol tanpa balas, sebelum kalah 1-2 pada leg kedua.

Sementara itu, jaringan "Opta" menyebutkan: "Manchester City tertinggal tiga gol pada jeda turun minum dalam sebuah pertandingan di kandang sendiri, untuk pertama kalinya sejak Januari 2012 (dalam laga Piala FA melawan Manchester United)."



