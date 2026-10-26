Tresoldi memborong tiga gol Club Brugge dalam kemenangan 3-2 atas VV St. Truiden di Jupiler Pro League, melanjutkan performa gemilangnya dalam beberapa pekan terakhir.

Sang penyerang juga mencetak tiga gol saat menghadapi Inter Milan (4-3) pada matchday kedua Liga Champions. Pada akhir September, ia pun mengemas hat-trick bersama timnas Jerman U-21 melawan Malta (4-1). Dengan demikian, Tresoldi telah mencatatkan tiga hat-trick dalam 26 hari terakhir.

Catatan lain yang mengesankan dari pemain berusia 22 tahun itu: Dalam empat pertandingan pada Oktober, ia sudah mencetak tujuh gol untuk Brugge. Secara keseluruhan, ia telah mengoleksi 12 gol dalam 14 pertandingan musim ini.

Melawan St. Truiden, Tresoldi mencetak dua gol menjelang turun minum lewat tembakan kaki kiri dan kanan (41, 43), membawa sang juara bertahan unggul 2-0 pada babak pertama. Setelah tim tamu memperkecil ketertinggalan melalui penalti Ilias Sebaoui (55), Tresoldi kembali memperlebar keunggulan menjadi dua gol pada menit ke-75. St. Truiden hanya mampu mencetak satu gol balasan lagi melalui Shogo Taniguchi pada masa tambahan waktu (90+3).

Berkat kemenangan itu, Brugge tetap membayangi pemuncak klasemen KAA Gent dari posisi kedua. Setelah sembilan pekan pertandingan, mereka tertinggal satu poin. Dalam daftar pencetak gol terbanyak, Tresoldi menempati posisi pertama bersama Norman Bassette dari Westerlo dengan tujuh gol.

Sampai kapan Nicolo Tresoldi terikat kontrak di Brugge?

Tresoldi bergabung dengan Brugge dari Hannover 96 pada 2025 dengan biaya transfer 7,5 juta euro. Kontraknya di sana berlaku hingga 2029. Namun, penampilan apiknya menarik minat sejumlah klub. Beberapa klub ternama dikabarkan berupaya keras mendatangkan Tresoldi. Dalam beberapa bulan terakhir, BVB, Inter, FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, dan Arsenal disebut-sebut berminat. Kini, AC Milan kabarnya menjadi klub yang paling aktif mengupayakan perekrutan sang pencetak gol.

Baru-baru ini, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa transfer Tresoldi telah menjadi urusan yang ditangani langsung oleh pemilik klub Gerry Cardinale. Pria asal Amerika Serikat itu disebut telah meminta jajaran petinggi klub menyelidiki syarat-syarat kemungkinan transfer tersebut, jauh sebelum Tresoldi mencetak tiga gol dalam penampilan impresifnya melawan rival sekota Inter di Liga Champions. Setelah itu, kontak dijalin dengan para penasihat Tresoldi untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan.

Cardinale ingin mendapat informasi langsung mengenai perkembangannya. Namun, belum jelas apakah mereka akan mencoba merekrutnya pada Januari atau baru pada musim panas mendatang.

Karakteristik Tresoldi cocok dengan kriteria yang dicari Milan. Setelah beberapa tahun dengan hasil yang kurang memuaskan, klub asal Milan itu ingin kembali membangun tim besar. Karena itu, tim yang saat ini menempati peringkat keempat Serie A tersebut mengincar pemain yang sudah mencapai level tertentu, tetapi masih memiliki potensi untuk berkembang. Menurut Gazzetta, sejumlah laporan pemandu bakat menyatakan bahwa Tresoldi memenuhi kriteria itu.

Nicolo Tresoldi bisa bermain untuk Jerman, Italia, dan Argentina

Rossoneri mungkin memiliki keunggulan tersendiri dalam persaingan mendapatkan jasa Tresoldi: Ia merupakan penggemar berat Milan dan sangat ingin mengenakan seragam merah-hitam sepanjang kariernya, seperti diungkapkan ayahnya, Emanuele Tresoldi, baru-baru ini: "Ia jatuh cinta pada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil membuatnya berubah pikiran." Karena itu, kepindahan ke Inter akan sulit: "Saya tidak yakin ia akan menerimanya. Perasaannya sebagai penggemar bisa lebih dominan. Impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan."

Bersama Brugge, Tresoldi sejauh ini telah menjuarai liga Belgia dan Piala Super.

Getty Images

Pertanyaan tentang klub berikutnya, jika ia benar-benar pindah, bukan satu-satunya hal yang kini menarik perhatian seputar Tresoldi. Keputusannya juga dinantikan dengan penuh antusias: apakah ia lebih memilih bermain untuk timnas Jerman atau timnas Italia. Ia tidak masuk dalam skuad berisi 44 pemain pilihan pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp baru-baru ini, tetapi pada saat yang sama tampil untuk timnas Jerman U-21, yang telah ia bela dalam 27 pertandingan internasional dengan torehan 16 gol. Ia baru ingin memutuskan masa depannya di tim nasional setelah Kejuaraan Eropa Junior pada musim panas mendatang. Karena ibunya berasal dari Argentina, ia juga memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Argentina.



