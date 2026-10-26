Tresoldi mencetak ketiga gol Club Brugge dalam kemenangan 3-2 atas VV St. Truiden di Jupiler Pro League, melanjutkan performa luar biasanya dalam beberapa pekan terakhir.

Penyerang itu sebelumnya mencetak tiga gol saat menghadapi Inter Milan (4-3) pada laga kedua Liga Champions. Ia juga mencetak hat-trick bersama timnas Jerman U-21 saat melawan Malta (4-1) pada akhir September. Dengan demikian, Tresoldi telah mencetak tiga hat-trick dalam 26 hari terakhir.

Angka mengesankan lainnya dari pemain berusia 22 tahun itu: dalam empat pertandingan pada Oktober, ia sudah mencetak tujuh gol untuk Brugge. Secara keseluruhan, ia mengoleksi 12 gol dalam 14 pertandingan musim ini.

Melawan St. Truiden, Tresoldi mencetak dua gol lewat tembakan kaki kiri dan kanan menjelang jeda (41', 43'), membawa sang juara bertahan unggul 2-0 saat turun minum. Setelah tim tamu memperkecil ketertinggalan melalui penalti Ilias Sebaoui (55'), Tresoldi kembali memperlebar keunggulan menjadi dua gol pada menit ke-75. St. Truiden hanya mampu mencetak satu gol lagi lewat Shogo Taniguchi pada masa tambahan waktu (90+3').

"Rasanya sedikit berbeda, tetapi tiga gol selalu istimewa. Saya bisa membawa pulang bola pertandingan lagi," kata pemain timnas U-21 itu sebelum masuk ke mobil orang tuanya sambil membawa bola.

Berkat kemenangan itu, Brugge tetap membuntuti pemuncak klasemen KAA Gent dari posisi kedua. Setelah sembilan pertandingan, selisih keduanya satu poin. Dalam daftar pencetak gol terbanyak, Tresoldi menempati posisi pertama bersama Norman Bassette dari Westerlo, masing-masing dengan tujuh gol.

Sampai kapan Nicolo Tresoldi terikat kontrak di Brugge?

Tresoldi bergabung dengan Brugge dari Hannover 96 pada 2025 dengan biaya 7,5 juta euro. Kontraknya di sana berlaku hingga 2029. Namun, penampilan apiknya menarik minat klub-klub lain. Sejumlah klub ternama dikabarkan berupaya keras mendapatkan Tresoldi. Dalam beberapa bulan terakhir, BVB, Inter, Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, dan Arsenal disebut-sebut berminat. Saat ini, AC Milan kabarnya menjadi klub yang paling aktif mengupayakan perekrutan sang pencetak gol.

Baru-baru ini, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa transfer Tresoldi telah menjadi urusan yang ditangani langsung oleh pemilik klub, Gerry Cardinale. Pria asal Amerika Serikat itu disebut sudah lama menginstruksikan jajaran olahraga klub untuk menelusuri syarat-syarat kemungkinan transfer, bahkan sebelum penampilan impresif Tresoldi dengan tiga gol melawan rival sekota Milan, Inter, di Liga Champions. Setelah itu, kontak dilakukan dengan para penasihat Tresoldi untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan.

Cardinale ingin diberi tahu secara langsung mengenai perkembangannya. Namun, belum jelas apakah upaya merekrutnya akan dilakukan pada Januari atau baru pada musim panas mendatang.

Karakteristik Tresoldi cocok dengan profil pemain yang dicari Milan. Klub asal Milan itu ingin kembali membangun tim besar setelah beberapa tahun dengan hasil olahraga yang kurang memuaskan. Karena itu, klub yang saat ini berada di posisi keempat klasemen Serie A tersebut berfokus pada pemain yang sudah memiliki kualitas pada tingkat tertentu, tetapi masih berpotensi berkembang. Menurut Gazzetta, hal itu dinyatakan dalam sejumlah laporan pemandu bakat tentang Tresoldi.

Nicolo Tresoldi bisa bermain untuk Jerman, Italia, dan Argentina

Rossoneri mungkin punya keunggulan khusus dalam persaingan mendapatkan Tresoldi: ia adalah penggemar berat Milan dan sangat ingin mengenakan seragam merah-hitam suatu saat dalam kariernya, seperti diungkapkan ayahnya, Emanuele Tresoldi, baru-baru ini: "Ia jatuh cinta kepada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil membuatnya berubah pikiran." Karena itu, kepindahan ke Inter akan sulit: "Saya tidak yakin ia akan menerimanya. Perasaannya sebagai penggemar bisa lebih kuat. Impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan."

Sejauh ini, Tresoldi telah memenangi gelar Liga Belgia dan Piala Super bersama Brugge.

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Pertanyaan tentang klub berikutnya, jika ia benar-benar pindah, bukan satu-satunya hal yang kini menarik perhatian terkait Tresoldi. Keputusannya juga dinantikan dengan penuh perhatian: apakah ia lebih memilih bermain untuk timnas Jerman atau timnas Italia. Namanya tidak masuk dalam skuad berisi 44 pemain yang terakhir dipilih pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp, tetapi pada saat yang sama ia bermain untuk timnas Jerman U-21, yang sudah ia bela dalam 27 pertandingan internasional dengan torehan 16 gol. Ia baru ingin memutuskan masa depannya di tim nasional setelah Kejuaraan Eropa junior pada musim panas mendatang. Karena ibunya berasal dari Argentina, ia juga memenuhi syarat untuk membela timnas Argentina.



