Dalam kolomnya untuk t-online, Effenberg menulis bahwa kekalahan pahit 0-1 pada Minggu malam melawan juara Eropa 2004 tak mungkin datang pada waktu yang lebih tidak tepat.

"Saya tidak bisa menghindar untuk mengatakannya sejelas ini: Hasil yang lebih buruk tidak mungkin menimpa pelatih timnas baru Jerman, Jürgen Klopp, sedini ini dalam masa jabatannya. Tapi bukan hanya itu: Hasil yang lebih buruk juga tidak mungkin menimpa sepakbola Jerman dan euforia yang menyala sejak Klopp mulai menjabat," kata mantan pemain Bundesliga itu.

Alasannya: penunjukan Klopp sebagai pelatih baru DFB disebut telah memicu euforia besar dan antusiasme menyambut pertandingan-pertandingan pertama di Nations League di seluruh negeri. "Tepat seperti yang saya peringatkan dalam kolom terakhir saya setelah pengumuman skuad: sebuah tamparan yang sangat keras bagi antusiasme terhadap timnas Jerman yang baru saja kembali tumbuh," tulis Effenberg.

Mereka disebut kini benar-benar sudah tiba di realitas, dan realitas itu berbunyi: "Jerman bukan lagi negara papan atas, melainkan hanya pengikut dalam sepakbola dunia. Sekarang tak ada lagi yang bisa menyangkal atau mempermanis kenyataan itu."

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Pendekatan taktis Jürgen Klopp membuat Stefan Effenberg heran

Hal yang paling membuat Effenberg heran terutama adalah cara tim Jerman menghadapi duel melawan Yunani. "Bahwa Yunani akan bermain bertahan dalam, itu bukan kejutan, kami sudah mengenal mereka seperti itu selama lebih dari 20 tahun. Dengan cara itulah mereka menjadi juara Eropa pada 2004 di bawah Otto Rehhagel. Baik tim Jerman maupun Klopp dan staf pelatihnya harus menyalahkan diri sendiri karena kini mereka tidak punya resep menghadapi gaya bermain lama yang sudah sangat dikenal ini, tidak menemukan solusi," tulis pria 58 tahun itu.

Bukan hanya permainan melawan Yunani yang secara keseluruhan terlalu lemah - saat menghadapi Belanda pun tim DFB sudah tampil kurang baik dan hanya meraih hasil imbang 1-1 berkat keberuntungan besar dalam pertandingan. "Bahkan pertandingan pertama melawan Belanda sebenarnya bisa saja berakhir dengan kekalahan. Penampilan timnas Jerman saat itu memang bagus, tetapi tidak luar biasa," kata Effenberg.

Dengan hasil itu, seseorang bisa "pada akhirnya merasa lega, karena skor 1-1 lebih menguntungkan kami ketimbang Belanda. Marc-Andre ter Stegen - meski sempat beberapa kali tidak pasti - beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, kalau tidak pertandingan itu sudah bisa berakhir buruk bagi tim DFB. Sebaliknya, hal yang tak terhindarkan itu terjadi tiga hari kemudian."

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Lawan siapa yang akan dihadapi tim DFB berikutnya?

Pada saat yang sama, Effenberg memberi Klopp lebih banyak waktu untuk menemukan sebelas pemain intinya dan menyempurnakan detail-detail taktis. "Tentu saja, baik Klopp maupun para pemain harus diberi sedikit waktu untuk saling menemukan. 'Proses' ini akan cukup sulit."

Setidaknya, penampilan-penampilan terbaru itu disebut belum memperlihatkan kemajuan yang diinginkan. "Itu harus menimbulkan kekhawatiran - terlepas dari semua perspektif yang ada," kata Effenberg, yang pada penutupnya juga menyampaikan sebuah seruan kepada Klopp: "Publik memaafkannya lebih banyak daripada pelatih lain. Tetapi: kepadanya juga dibebankan ekspektasi yang lebih besar daripada kepada pelatih lain. Karena itu dia sekarang harus berhati-hati: jika dalam pertandingan-pertandingan berikutnya tetap tidak ada perbaikan, nada terhadapnya juga akan cepat menjadi lebih keras. Dia harus siap untuk itu."

Di Grup 2 Liga A di Nations League A, Jerman saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan satu poin dari dua pertandingan, di belakang Yunani (enam poin) dan Belanda (empat poin). Lawan berikutnya yang menanti tim DFB pada Kamis adalah Serbia.