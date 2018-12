Hasil Piala Dunia Antarklub 2018: Kashima Antlers Tantang Real Madrid Di Semi-Final

Vietnam merengkuh Piala AFF 2018 setelah sukses mengalahkan Malaysia 1-0 pada leg kedua final di Stadion My Dinh, Hanoi, Sabtu (15/12) malam. Skor agregat 3-2. Ini merupakan gelar kedua Golden Dragons di turnamen sepakbola terbesar Asia Tenggara. Selamat, Vietnam! . #affsuzukicup2018

