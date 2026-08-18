Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hasil pemeriksaan medis baru beri Musiala peluang untuk kembali setelah cedera dramatis

J. Musiala
Bayern Munich
Bundesliga
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Club Friendlies
Jerman

Apa yang terjadi?

Dalam sebuah pemandangan yang kembali membuat cemas para pendukung Bayern Munich, bintang Jamal Musiala terjatuh di atas lapangan dalam kondisi dramatis, sebelum ia mengirimkan pesan menenangkan dengan cepat lewat kepulangannya ke latihan individu hari ini.

Pemain internasional Jerman (23 tahun) itu terjatuh secara tiba-tiba saat tampil dalam pertandingan persahabatan yang dimenangkan Bayern atas Leipzig dengan skor 3-1 pada hari Sabtu, di tengah cuaca panas yang membuat suhu di Munich melampaui 30 derajat Celsius, sehingga memerlukan penanganan medis darurat.

"France 24" mengungkapkan, mengutip kantor berita Jerman, bahwa Musiala mengeluhkan pusing serta masalah pada peredaran darah dan peningkatan suhu tubuh setelah laga, yang membuatnya tidak dapat mengikuti sesi latihan terbuka pada hari Senin.

Disebutkan bahwa mantan pemain akademi Chelsea itu muncul hari ini di markas klub, di mana ia menjalani pemeriksaan medis menyeluruh sebelum melakoni latihan individu ringan, sebagai langkah pertama menuju pemulihan penuh.

Sejumlah media Jerman menegaskan bahwa Musiala sangat berpeluang kembali ke latihan bersama tim pekan ini, sehingga siap menghadapi laga Piala Super yang dinantikan melawan Borussia Dortmund pada hari Sabtu.

Club Friendlies
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
DFB-Pokal
Eintracht Trier crest
Eintracht Trier
ETR
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Peristiwa ini terjadi setelah masa sulit yang dijalani Musiala, yang absen pada enam bulan pertama musim 2025-2026 akibat patah tulang pergelangan kaki yang dialaminya di Piala Dunia Antarklub, sebelum kembali tampil bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 yang berujung tersingkirnya Jerman di babak 32 besar dari Paraguay.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google