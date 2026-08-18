Dalam sebuah pemandangan yang kembali membuat cemas para pendukung Bayern Munich, bintang Jamal Musiala terjatuh di atas lapangan dalam kondisi dramatis, sebelum ia mengirimkan pesan menenangkan dengan cepat lewat kepulangannya ke latihan individu hari ini.

Pemain internasional Jerman (23 tahun) itu terjatuh secara tiba-tiba saat tampil dalam pertandingan persahabatan yang dimenangkan Bayern atas Leipzig dengan skor 3-1 pada hari Sabtu, di tengah cuaca panas yang membuat suhu di Munich melampaui 30 derajat Celsius, sehingga memerlukan penanganan medis darurat.

"France 24" mengungkapkan, mengutip kantor berita Jerman, bahwa Musiala mengeluhkan pusing serta masalah pada peredaran darah dan peningkatan suhu tubuh setelah laga, yang membuatnya tidak dapat mengikuti sesi latihan terbuka pada hari Senin.

Disebutkan bahwa mantan pemain akademi Chelsea itu muncul hari ini di markas klub, di mana ia menjalani pemeriksaan medis menyeluruh sebelum melakoni latihan individu ringan, sebagai langkah pertama menuju pemulihan penuh.

Sejumlah media Jerman menegaskan bahwa Musiala sangat berpeluang kembali ke latihan bersama tim pekan ini, sehingga siap menghadapi laga Piala Super yang dinantikan melawan Borussia Dortmund pada hari Sabtu.

Peristiwa ini terjadi setelah masa sulit yang dijalani Musiala, yang absen pada enam bulan pertama musim 2025-2026 akibat patah tulang pergelangan kaki yang dialaminya di Piala Dunia Antarklub, sebelum kembali tampil bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 yang berujung tersingkirnya Jerman di babak 32 besar dari Paraguay.