Pekan kedua kompetisi Liga Elite U-21 "Jawwy" menyuguhkan keseruan besar, setelah digelarnya 11 pertandingan yang menghasilkan 26 gol, dengan rata-rata sekitar 2,4 gol per pertandingan, di tengah penampilan menawan sejumlah talenta muda, serta munculnya indikasi dini akan panasnya persaingan dalam perburuan gelar top skor.

Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq, menjadi bintang paling menonjol pekan ini dari sisi individu, setelah ia melanjutkan aksinya menjebol gawang lawan dengan mencetak gol baru dalam kemenangan timnya atas Damac dengan skor 2-0. Torehan itu menambah koleksinya menjadi 5 gol dan membawanya duduk di puncak daftar top skor kompetisi, menyusul start membara yang ditandai dengan super hat-trick-nya pada pekan pertama.

Al-Faisaly dan Al-Nassr: brace dan start yang kuat

Al-Faisaly melanjutkan penampilan gemilangnya setelah meraih kemenangan besar atas Al-Akhdood dengan tiga gol tanpa balas. Dayo Osho menjadi salah satu bintang utama laga tersebut, setelah mencetak dua gol untuk membawa timnya meraih kemenangan baru dan menegaskan kehadirannya di antara nama-nama yang menonjol dalam turnamen.

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Di sisi lain, Al-Nassr menyuguhkan salah satu penampilan terkuat pekan ini setelah menggilas Al-Jabalain dengan empat gol tanpa balas. Saad Haqawi mencetak dua gol dalam laga tersebut, sementara Turki Al-Ghamil melanjutkan torehan golnya untuk pekan kedua secara beruntun, menjaga start ofensifnya yang kuat bersama tim.

8 tim menjaga gawang tetap perawan

Pekan kedua menyaksikan keunggulan mencolok dari sejumlah tim di sisi pertahanan, setelah 8 klub berhasil keluar dengan gawang tak kebobolan, yaitu Al-Faisaly menghadapi Al-Akhdood, Al-Feiha menghadapi Al-Ansar, Al-Ittihad menghadapi Al-Tadhamon, Al-Hilal menghadapi Al-Kholood, Al-Ettifaq menghadapi Damac, Al-Taawoun menghadapi Al-Orobah, Al-Nassr menghadapi Al-Jabalain, dan Al-Khaleej menghadapi Al-Wehda.

Angka-angka ini mengungkap adanya keseimbangan yang jelas antara kekuatan menyerang dan kokohnya pertahanan, terutama karena sejumlah tim berhasil menggabungkan antara mencetak gol dan menjaga gawang tanpa kebobolan satu gol pun, hal yang memberi mereka start kuat dalam persaingan turnamen.

Al-Riyadh pemilik kemenangan ofensif terkuat

Di sisi hasil, Al-Nassr dan Al-Riyadh termasuk di antara tim tersubur pada pekan ini, setelah masing-masing mencetak 4 gol. Al-Nassr menang atas Al-Jabalain 4-0, sementara Al-Riyadh mengungguli Al-Qadisiyah dengan skor 3-1, sementara Al-Faisaly mencetak 3 gol menghadapi Al-Akhdood.

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Pekan ini juga menyaksikan kemenangan Al-Ahli atas Al-Fateh dengan skor 2-1, dan Al-Taawoun atas Al-Orobah dengan satu gol tanpa balas, sementara Al-Najma bermain imbang dengan Neom 1-1, dan Al-Ittihad menang atas Al-Tadhamon, Al-Hilal atas Al-Kholood, Al-Ettifaq atas Damac, Al-Feiha atas Al-Ansar, serta Al-Khaleej atas Al-Wehda.

Pekan kedua ini dipenuhi kemenangan, karena 10 pertandingan berakhir dengan kemenangan salah satu pihak, berbanding hanya satu hasil imbang, sementara pertandingan Al-Hazm dan Al-Watan ditunda, sehingga laga terakhir ini tetap berada di luar hitungan pekan hingga ditentukannya jadwal barunya.

Dengan berakhirnya pekan kedua, semua mata tertuju pada perburuan gelar top skor yang dipimpin oleh Mohammed Al-Issa dengan koleksi 5 gol, sementara sejumlah talenta lain terus menampilkan level yang mencolok, dengan yang terdepan adalah Dayo Osho, Saad Haqawi, dan Turki Al-Ghamil, sehingga persaingan dini ini menegaskan bahwa edisi kedua Liga Elite "Jawwy" menyimpan banyak nama yang mampu membentuk masa depan sepak bola Saudi.