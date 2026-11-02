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موسى آدم - الأهليx/ALAHLI_YOUTH
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Hasil Pekan Kesembilan Liga Joy: Musa Adam Selamatkan Al Ahli dan Al Taawoun Dekati Puncak!

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Arab Saudi

Pekan ke-9 menyaksikan banyak peristiwa menarik

Tirai kompetisi pekan kesembilan Liga Joy Elite U-21 untuk musim 2026-2027 resmi ditutup setelah pertandingan digelar pada Minggu dan Senin, 1 dan 2 November, dengan penundaan laga Al-Tadhamon melawan Al-Hilal.

Pekan ini menyuguhkan hasil imbang yang menarik dalam derbi Jeddah, kebangkitan kuat Al-Najma menghadapi Al-Qadsiah, di samping kemenangan penting bagi Al-Nassr dan Al-Taawoun, sementara pertandingan-pertandingannya menghasilkan jumlah gol dan kartu merah yang besar.

Musa Adam Selamatkan Al-Ahli dari Kekalahan Derbi

Al-Ittihad nyaris memenangkan derbi Jeddah atas Al-Ahli, setelah unggul melalui gol Abdulaziz Al-Shamari pada menit ke-17, dan mempertahankan keunggulannya hingga waktu tambahan, sebelum Musa Adam muncul dan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+4.

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Dengan hasil ini, Al-Ahli mempertahankan selisih empat poin dengan Al-Ittihad yang memuncaki klasemen, setelah menambah pundi poinnya menjadi 18 poin di peringkat kedua, sehingga tetap berada dalam persaingan perebutan puncak tanpa membiarkan rivalnya memperlebar jarak.

Al-Nassr dan Al-Taawoun Raih Tiga Poin

Al-Nassr melanjutkan hasil positifnya setelah mengalahkan Al-Khaleej dengan dua gol tanpa balas, yang dicetak oleh Abdulrahman Al-Anzi pada menit ke-18 dan ke-45, sehingga memberi timnya kemenangan penting dalam perjalanan turnamen.

Al-Taawoun memanfaatkan kegagalan Al-Ittihad dan Al-Ahli, setelah pulang dari Stadion Al-Watan dengan kemenangan 2-0 yang dicetak oleh Abdulmajid Al-Sharif pada menit pertama dan ke-28, sehingga memperkuat posisinya di peringkat ketiga dan mempersempit jarak dengan tim-tim papan atas.

Remontada Al-Najma Perdalam Luka Al-Qadsiah

Laga antara Al-Qadsiah dan Al-Najma menyuguhkan salah satu kebangkitan paling menonjol di pekan ini, setelah tuan rumah unggul dengan dua gol yang dicetak oleh Muhannad Al-Jizani pada menit ke-3 dan ke-26, tetapi Al-Najma membalikkan keadaan di babak kedua.

Jadhoub Al-Dhufairi mencetak gol yang mempersempit jarak pada menit ke-50, sebelum Ronald Vizcaino mencetak dua gol pada menit ke-65 dan ke-87, yang membawa Al-Najma menang 3-2 dan memperdalam penderitaan Al-Qadsiah setelah kekalahan baru.

Pada sisa pertandingan lainnya, Damac menang atas Al-Akhdoud 3-2, Al-Wehda atas Al-Orobah 1-0, Al-Ittifaq atas Al-Ansar 2-1, Al-Fateh atas Al-Faisaly dengan tiga gol tanpa balas, Al-Riyadh atas Al-Hazem 1-0, sementara Al-Jabalain dan Neom bermain imbang tanpa gol, serta Al-Feiha melawan Al-Kholood dengan skor 3-2.

29 Gol dan 9 Kartu Merah di Pekan Ini

Dari sisi angka, pekan ini mencatatkan 29 gol dalam 11 pertandingan, dengan rata-rata 2,6 gol per laga, dibandingkan dengan 36 gol pada pekan kedelapan yang digelar dalam 12 pertandingan.

Tiga laga memuncaki daftar paling produktif dengan lima gol di masing-masing pertandingan, yaitu kemenangan Damac atas Al-Akhdoud, kemenangan Al-Najma atas Al-Qadsiah, dan kemenangan Al-Feiha atas Al-Kholood.

Adapun dari sisi kartu, wasit mengeluarkan 52 kartu kuning, di samping 9 kartu merah, sehingga pekan ini mencatatkan jumlah kartu merah tertinggi dalam kompetisi hingga saat ini.

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