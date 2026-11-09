Pekan kesepuluh Liga Elite Joy U-21 menyuguhkan persaingan sengit, setelah 9 pertandingan digelar sepanjang Sabtu, Minggu, dan Senin, di tengah penundaan 3 laga ke jadwal berikutnya, sementara Al Ittihad terus memperkuat dominasinya di puncak klasemen dan menjaga rekornya tanpa kekalahan.

Pertandingan-pertandingan tersebut mencatatkan 26 gol, dan laga Al Tadhamon melawan Al Akhdoud menjadi yang paling produktif, setelah berakhir dengan kemenangan Al Tadhamon dengan skor 3-2, sementara Neom dan Al Ittihad meraih dua kemenangan terbesar di pekan ini, dengan keunggulan Neom atas Al Watan 4-0, dan Al Ittihad atas Al Ansar dengan skor yang sama.

Hasil Pekan Kesepuluh

Hasil lainnya berupa kemenangan Al Hazm atas Al Khaleej dengan dua gol tanpa balas, Al Hilal atas Dhamk 2-0, dan Al Ahli atas Al Ettifaq dengan skor yang sama, sementara Al Nassr bermain imbang dengan Al Riyadh 1-1. Al Fateh juga mengalahkan Al Kholood 3-1, dan Al Wehda meraih kemenangan di kandang lawan atas Al Najma dengan satu gol tanpa balas.

Sebanyak 6 klub keluar dengan gawang tak kebobolan sepanjang pekan ini, yaitu Al Hazm, Al Hilal, Neom, Al Ittihad, Al Ahli, dan Al Wehda, sementara Al Ittihad dan Neom berbagi gelar serangan terkuat pada tahap ini setelah masing-masing mencetak 4 gol, sedangkan laga Al Tadhamon melawan Al Akhdoud menjadi satu-satunya yang menyaksikan terciptanya 5 gol.

Al Ittihad Terus Sendirian di Puncak

Pada klasemen, Al Ittihad terus memimpin dengan 26 poin, setelah meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa menelan satu kekalahan pun, sehingga menjaga rekor istimewanya setelah 10 pekan berlalu.

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Al Ahli berada di posisi kedua dengan 22 poin, selisih 4 poin dari pemuncak klasemen, sementara Al Fateh menempati posisi ketiga dengan 20 poin, lalu Al Taawoun dan Al Riyadh berada di dua posisi berikutnya dengan 18 poin masing-masing, kemudian Al Hilal di posisi keenam dengan 17 poin, unggul atas Al Ettifaq dan Al Feiha yang masing-masing memiliki 15 poin.

3 Pertandingan Ditunda di Pekan Ini

Pertandingan pekan kesepuluh tidak tuntas, setelah diputuskan menunda 3 laga, di mana Al Orobah akan menghadapi Al Qadsiah pada 17 Desember, sementara Al Faisaly menghadapi Al Feiha pada hari berikutnya, dan laga Al Taawoun melawan Al Jabalain akan digelar pada hari Sabtu.

Hasil laga-laga ini diperkirakan akan memengaruhi bentuk klasemen, terutama dengan ketatnya poin di antara sejumlah tim pada posisi ketiga hingga ketujuh, sehingga penyelesaian pertandingan yang ditunda menjadi penting dalam menentukan wajah persaingan pada pekan-pekan mendatang.