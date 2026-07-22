Pelatih asal Australia, Angie Postecoglou, direktur teknik baru klub Al Nassr, memulai perjalanannya bersama "Al Alami" dengan kekalahan mengejutkan dari tim cadangan klub Portugal, Benfica.

Al Nassr kalah dari tim cadangan Benfica dengan skor 1-2, dalam laga uji coba tertutup yang mempertemukan keduanya, pada hari Rabu ini, selama pemusatan latihan "Al Alami" di kota Lisbon, Portugal.

Gol tunggal Al Nassr dicetak oleh pemainnya, Abdulmalek Al Jaber, pada menit keempat pertandingan, sebelum tim Saudi itu kebobolan dua gol sehingga keunggulan mereka berubah menjadi kekalahan.

Pertandingan tersebut merupakan laga pertama Postecoglou dalam memimpin tim Al Nassr di pemusatan latihan Portugal, setelah ia mengambil alih kepemimpinan tim menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang meninggalkan posisinya usai berakhirnya musim lalu.

Pelatih asal Australia itu berupaya menguji banyak pemain cadangan dan muda, di tengah absennya para bintang internasional setelah keikutsertaan mereka bersama tim nasional masing-masing di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

"Al Alami" akan menjalani laga uji coba berikutnya melawan klub Spanyol, Merida, pada 28 Juli mendatang, kemudian menghadapi klub Portugal, Estrela Amadora, pada 1 Agustus mendatang, sebelum menutup pemusatan latihan dengan menghadapi klub Spanyol, Almeria, pada tanggal 4 di bulan yang sama.

Al Nassr di bawah asuhan Postecoglou berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang mereka raih bersama mantan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, setelah absen selama 7 tahun.

"Al Alami" juga akan kembali bersaing di ajang Liga Champions Asia Elite, setelah absen pada musim lalu, di mana mereka berpartisipasi di turnamen kedua, dan mencapai laga final sebelum kalah dari klub Jepang, Gamba Osaka.