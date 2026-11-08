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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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"Hasil ini menyakitkan", kapten Atletico Madrid tentukan penyebab kekalahan dari Barcelona

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Koke
Spanyol

Barcelona menjauh di puncak klasemen

Koke, kapten Atletico Madrid, mengungkapkan penyebab kekalahan timnya dari Barcelona dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion "Metropolitano" dalam lanjutan kompetisi LaLiga.

 Barcelona mencapai 33 poin di puncak klasemen LaLiga, disusul Real Madrid dengan 30 poin, kemudian Atletico Madrid di posisi ketiga dengan 28 poin.

Koke mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Movistar" seusai pertandingan: "Apa yang kurang dari tim? Ketajaman. Tim tampil dengan babak pertama yang luar biasa. Kami memiliki lebih banyak peluang, tetapi mereka mencetak gol dari serangan balik menjelang akhir babak pertama. Inilah sepak bola. Mereka lebih akurat dalam memanfaatkan peluang. Tidak ada yang bisa dikritik dari tim saya."

Ia melanjutkan: "Tim tampil baik setelah turun minum. Kami mendapatkan peluang Julian. Tidak ada hal berarti yang terjadi dalam pertandingan, dan hasil 2-1 menyakitkan bagi kami."

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BAR

BAR

LaLiga

22 Nov 2026

VIL

VIL

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22 Nov 2026

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Ia menutup: "Saya menantikan pertandingan berikutnya. Mari kita semua berjuang sekuat tenaga, baik mereka yang akan bepergian bersama timnas masing-masing maupun mereka yang akan tinggal. Barrios adalah pemain luar biasa. Ia memberi kami banyak hal."

 

 

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