Hasil imbang tanpa gol mewarnai laga Moghreb Tetouan kontra Renaissance Berkane di liga

Hasil imbang tanpa gol menentukan pertandingan antara Moghreb Tetouan dan Renaissance Berkane, pada hari Minggu ini, di atas lapangan Stadion Saniat Rmel, di Kota Tetouan, dalam laga pekan pertama Liga Maroko.

Kedua tim sama-sama meraih satu poin di awal perjalanan mereka pada musim baru Liga Maroko.

Kedua tim memasuki laga dengan keinginan untuk membuka keunggulan lebih awal, dalam pertandingan yang menyaksikan kehadiran suporter Tetouan dalam jumlah besar.

Kedua kiper, Zakaria Benabbou dan Youssef El Motie, turut berperan menjaga gawang mereka tetap perawan melalui sejumlah penyelamatan yang mereka lakukan.

Renaissance Berkane dan Moghreb Tetouan saling bertukar serangan sepanjang babak kedua demi mencari gol pertama, namun penampilan gemilang kedua kiper yang berlanjut membuat gawang keduanya tak tergoyahkan.



